Нововоронежский школьник победил во всероссийском конкурсе

Пятиклассник Платон Распопов из Нововоронежа стал призером Всероссийского творческого конкурса "Слава Созидателям". Свою работу он посвятил деду, много лет проработавшему в атомной промышленности

Нововоронежский школьник стал победителем Всероссийского творческого конкурса "Слава Созидателям"

Ученик 5 класса школы №2 г. Нововоронежа (города-спутника Нововоронежской АЭС) Платон Распопов вошел в число победителей Всероссийского творческого конкурса "Слава Созидателям", заняв третье место в номинации "Один в один с Созидателем".

Школьник представил на конкурс две фотографии - архивную, где изображен его дедушка Алексей Ключанцев, долгое время работающий в атомной промышленности, и современную фотографию, на которой Платон Распопов изображает дедушку в молодости. По словам автора данной работы, дедушка является для него образцом для подражания во всех сферах жизни.

В этом году конкурс охватил 22 "атомных" города. Творческое состязание проходило в формате онлайн в социальной сети Instagram с июля по сентябрь. Свои работы можно было присылать по двум номинациям - "Чем меня вдохновил Созидатель?" и "Один в один с Созидателем". На конкурс поступило более 1 тыс. работ. Члены жюри отобрали 30 победителей, которым вручат ценные призы.

"Такие конкурсы позволяют сохранить память о ветеранах, которые внесли вклад в развитие атомной отрасли и городов присутствия Госкорпорации "Росатом", рассказать о достижениях отечественной ядерной отрасли молодежи, установить преемственность поколений. Наши школьники активно участвуют в конкурсах и показывают хорошие результаты", - сказал глава г. Нововоронежа, председатель Фонда "АТР АЭС" Николай Нетяга.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru