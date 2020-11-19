Под Москвой полицейские задержали подозреваемых в серии краж авто

В Домодедово полиция задержали подозреваемых в серии краж автомобилей. Автоворы угоняли машины с помощью хитроумного оборудования для вскрытия замков и запуска двигателя.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что один из злоумышленников в вечернее время похитил автомобиль отечественного производства, припаркованный возле одного из домов на улице Курыжова, внутри которого находился комплект зимней резины, и перегнал его в город Реутов. После так называемого "отстоя" другой соучастник прикрепил на похищенный автомобиль подложные государственные регистрационные номера и отогнал его к одному из домов на улице Глуховская в город Егорьевск. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Домодедово задержали ранее судимых уроженцев Карачаево-Черкесской Республики в возрасте 35 и 41 года, подозреваемых в совершении серии краж транспортных средств.

Один был задержан после перегона автомобиля, другой возле своего дома в Домодедово. При обыске по местам их проживания обнаружено специальное оборудование для вскрытия замков, несколько страховых полисов автострахования и свидетельство о регистрации транспортного средства, владельцами которого они не являлись. Установлена причастность задержанных к совершению еще 3 аналогичных преступлений на территории Московской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Потерять свободу они могут на срок до 10 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.