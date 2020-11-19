Проценко: Больница в Коммунарке работает в обычном режиме

Больница в столичной Коммунарке, где ранее произошла разгерметизация кислородной линии, работает в обычном режиме. Об этом сообщил главврач медцентра Денис Проценко на своей странице в Facebook.

- Вчера вечером у одного из корпусов резервного госпиталя произошла разгерметизация линии, подающей газы, - написал он. - Несмотря на то, что в этом корпусе пациентов не было, мы приняли решение о немедленном внутригоспитальном перемещении пациентов из соседних корпусов. Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было. Я приношу искренние извинения пациентам за причиненные неудобства, вашим близким за беспокойство. Искренние слова признательности команде сотрудников. Четкость и профессионализм вашей работы, ваша забота о каждом пациенте говорит мне об одном - это честь для меня руководить такой командой. Вы - лучшие! Увидимся сейчас на обходах. Больница работает в обычном порядке.

Напомним, что в недавно построенном блоке больницы в Коммунарке, где проходили пусконаладочные работы, пациентов не было. Пациентов из соседних блоков перевели в рядом стоящие сооружения, не связанные с тем, в котором произошла разгерметизация. Пострадавших нет.