Санитарный вертолет доставил первого пациента во Владимир

Во Владимирской области выполнен первый рейс авиамедицинской бригады. Специально оборудованный вертолет "Ансат" доставил пациента из Мурома в областную клиническую больницу. Время в пути составило 45 минут, сообщили в администрации региона. Больной помещен в сосудистый центр, ему оказывается все необходимая помощь.

Санитарный вертолет используется для быстрой доставки пациентов в угрожающем жизни состоянии: инсульты, инфаркты, тяжелые травмы, - в областной и федеральные медицинские центры. Предусмотрена и транспортировка больных с коронавирусной инфекцией.

Вертолетная площадка на территории владимирской ОКБ была открыта в октябре. Ее построили в рамках нацпроекта "Здравоохранения". Он же оплатит эксплуатацию вертолета. "Ансат" с медицинским модулем находится в готовности к вылету на площадке под Владимиром.

Авиамедицинская медбригада состоит из врача-реаниматолога и фельдшера. Летающий медблок оборудован всем необходимым для оказания экстренной помощи.

- Созданная инфраструктура для санитарной авиации повысит доступность экстренной специализированной медицинской помощи для жителей региона. В конечном счёте - это десятки спасённых человеческих жизней", - подчеркнула директор регионального департамента здравоохранения Елена Утемова.