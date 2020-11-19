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19.11.2020 17:37
Рубрика: Общество

Собянин поблагодарил волонтеров и соцработников за доброту и отзывчивость

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Около 40 тысяч москвичей в разных формах помогают москвичам, которые оказались в сложной ситуации во время нашествия коронавируса. Сегодня мэр столицы Сергей Собянин встретился с волонтерами и социальными работниками во флагманском волонтерском штабе, расположенном на улице Тверской. Поблагодарив их за труд, глава города сказал:

- Пандемия - это не только вызов медицинской системе, вызов врачам, вызов всей системе управления, но это и вызов всему обществу. По сути дела, мы с вами проходим тест - тест на доброту, отзывчивость, на понимание друг друга. Это очень важно. И очень хорошо, что в Москве огромные пласты людей, предприятий, организаций включились в эту работу.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Напомню, более трех миллионов пожилых москвичей и хронически больных горожан вынуждены были в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией начать соблюдать домашний режим. Заботу о них взяли на себя участники акции взаимопомощи #МыВместе, которая стартовала 28 марта. Ее организаторами стали Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров. Участники этих организаций - волонтеры и социальные работники покупали для людей, закрытых в четырех стенах, продукты в магазинах, доставляли лекарства из аптеки, выгуливали собак. В начале лета обстановка в городе улучшилась, и город на какое- то время вздохнул свободно. Все ограничения были сняты.

Но с приходом осени ситуация вновь ухудшилась. Количество больных и зараженных коронавирусом продолжает нарастать. Вчера, например, таких в столице было выявлено 6438, хотя накануне появилась было надежда на улучшение - количество инфицированных горожан упало до 4178 человек. Полторы-две тысячи москвичей госпитализируются в сутки. Поэтому горожан, находящихся в зоне риска, московские власти вновь вынуждены просить максимально сократить количество контактов. У большинства из них надежда опять только на волонтеров и социальных работников. И они вновь протянули руку помощи всем нуждающимся. За время акции взаимопомощи #МыВместе, которая действует в течение всей пандемии, волонтеры выполнили уже более 600 тысяч заявок москвичей в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями.

Собянин отметил, что оператор этой акции доброты и отзывчивости - ресурсный центр "Мосволонтер" - привлек к оказанию помощи москвичам и большое количество предприятий, организаций столицы. 410 промышленных, транспортных, торговых, общественных и других организаций стали ее партнерами. В благотворительных целях они предоставляют продукты питания, транспортные карты, медицинские маски, услуги связи и другое.

Справка "РГ"

Чтобы получить помощь, москвичи, вынужденные оставаться дома, могут позвонить на две горячие линии: акции #МыВместе +7 800 200-34-11 и Комплекса соцразвития города Москвы +7 (495) 870-45-09. Волонтеры и соцработники могут купить и доставить им продукты и лекарства, выгулять животных и привезти им корма, устроить в приют животное на время госпитализации хозяина, доставить дрова на дачу, помочь оформить выплаты на период самоизоляции.

Позвонив по телефону кол-центра 051, москвичи могут получить и психологическую помощь. Ежедневно на звонки отвечают 10 психологов. В течение осени они ответили более чем на 11 тысяч звонков от москвичей, находящихся в режиме самоизоляции.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Фото

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