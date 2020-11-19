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19.11.2020 11:50

В АПК Липецкой области инвестируют свыше 23 миллиардов рублей

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашения о сотрудничестве с сельскохозяйственными предприятиями, которые в общей сложности готовы инвестировать свыше 23 миллиардов рублей в развитие агропромышленного комплекса региона. До 2025 года инвесторы планируют реализовать на территории области семь крупных проектов.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Компания "УК Агрокапитал" построит в районе села Архангельское Елецкого района тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию плодоовощной продукции. Площадь предприятия - 45,5 гектара. Объем инвестиций - 14,5 миллиарда рублей.

Две молочные фермы, комбикормовый завод и предприятие по производству сыров появятся в селе Рогожино Задонского района. Компания "КолоСС" инвестирует в строительство этих объектов 2,125 миллиарда рублей.

Глубокой переработкой гороха займутся в Елецком районе. Будут производить белковые ингредиенты, пищевые волокна и крахмал. В строительство завода компания "Анева" вложит 4 миллиарда рублей.

Фото: Администрация Липецкой области
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Агропромышленный холдинг "Экокультура" планирует строительство малоэтажного жилого комплекса в Усманском районе в рамках комплексного развития сельских территорий. Объем инвестиций - 1,042 миллиарда рублей.

В Липецком районе откроют завод по производству сыров. "Кузминки-Молоко" планирует вложить в реализацию проекта 700 миллионов рублей. Компания "Генетика ПИК" инвестирует 350 миллионов рублей в строительство центра искусственного осеменения свиней в Хлевенский районе. Еще один центр искусственного осеменения свиней в Становлянском районе построит "Отрада Фармз", направив на проект 350 миллионов рублей.

Игорь Артамонов назвал объем запланированных инвестиций в отрасль внушительным.

- Компании готовы внести серьезный вклад в развитие агропромышленного комплекса области. Но это далеко не последние инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Сейчас мы ведем переговоры еще с одним крупным предприятием, которое планирует заниматься изготовлением мясных продуктов, - прокомментировал Игорь Артамонов.

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