В "Аптекарском огороде" столицы расцвел Цветок дьявола

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел необычный цветок - Такка Шантрье, или Цветок дьявола с черными лепестками. Об этом сообщает пресс-служба сада.

Цветок дьявола или Такка Шантрье распустился в тропиках в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". "Такка из Юго-Восточной Азии примечательна своими черными цветками в форме летучей мыши и длинными "бакенбардами"-прицветниками, цветки достигают размера до 30 см", - рассказала пресс-секретарь Ольга Архипова. Цвести растение будет вплоть до начала декабря. Увидеть его можно в Викторной оранжерее с шоколадными деревьями и тропическими кувшинками. Это растение любит тень и высокую влажность, а в естественной природе - тропиках Таиланда, Малайзии, юга Китая - цветет с февраля по август.