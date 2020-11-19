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19.11.2020 12:49

В Ивановской области продлили срок поддержки молодых родителей

Региональные льготы для молодых семей с детьми будут предоставлять до конца 2024 года. Такое распоряжение отдал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Фото: ТАСС/ Артем Геодакян Фото: ТАСС/ Артем Геодакян
Фото: ТАСС/ Артем Геодакян

Речь идет о трех мерах социальной поддержки, которые введены с 1 июля 2017 года.

- Когда закон принимался, его действие распространялось на малышей, рожденных до 31 декабря 2020 года включительно. Сейчас губернатор дал поручение о продлении этих важных мер, - сообщила замначальника регионального департамента социальной защиты населения Анна Демина.

Молодым мамам в возрасте до 24 лет, родившим первого ребенка, в Ивановской области положена выплата по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет (в 2020 году это 3 375,77 рубля в месяц) и региональный студенческий капитал (56 622,49 рубля единовременно).

Фото: Правительство Ивановской области
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Воспользоваться такой поддержкой могут семьи, где среднедушевой доход не превышает 24,5 тысячи рублей в месяц. При этом региональный студенческий капитал выплачивается в случае, если оба родителя на дату обращения за выплатой являются студентами-очниками. Подать заявление можно в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Кроме того, для молодых семей в регионе предусмотрена единовременная выплата на улучшение жилищных условий. Ее размер в 2020 году достигает 113 245 рублей. Пособие можно получить в случае, если первый ребенок появился у мамы в возрасте до 24 лет, а второй - в течение трех лет с момента рождения первого.

Как рассказала Анна Демина, в 2019 году ежемесячную выплату по уходу за первым ребенком получало более 1300 жительниц Ивановской области, за студенческим капиталом обратились 62 семьи, за выплатой на улучшение жилищных условий - пять.

- В этом году мы видим положительную динамику, число получателей растет. Так, в настоящий момент выплату на улучшение жилищных условий уже получило 14 семей, - отметила она.

Для того чтобы оформить выплаты, молодые семьи могут обратиться в органы соцзащиты или в МФЦ. Ознакомиться с порядком получения пособий и перечнем необходимых документов можно на официальном сайте департамента социальной защиты населения Ивановской области.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область ЦФО Ивановская область Иваново Ивановская область - область развития

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