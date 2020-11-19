В Москве из-за непогоды отменены или задержаны почти 30 рейсов

В столичных аэропортах утром 19 ноября задержано или отменено почти 30 рейсов, следуют из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в аэропорту "Шереметьево" отменено 10 рейсов, еще 3 задержано. Во "Внуково" задержано семь рейсов и четыре отменено, в "Домодедово" три рейса задержали и четыре отменили.

Отчасти эта ситуация связана с погодными условиями в столице. Как ранее сообщали метеорологи, в Москве в ночные часы прошел сильный мокрый снег с ледяным дождем, в утренние часы все городские поверхности, в частности, тротуары, дороги и провода были покрыты ледяной коркой. Накануне заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил об обработке противогололедными материалами дорог и тротуаров. Благодаря этому в утренние часы центральные магистрали и улицы были уже безо льда. Дворовые территории, а также тротуары пока что покрыты ледяной коркой.