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19.11.2020 17:48
Рубрика: Общество

В Москве наградили ректоров года

Текст: Мария Агранович
В Москве в рамках "Профессорского форума" наградили лауреатов общенациональной премии "Ректор года - 2020" среди региональных вузов. Премии победителям вручил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ректор Юго-Западного госуниверситета Сергей Емельянов. Фото: ЮЗГУ Ректор Юго-Западного госуниверситета Сергей Емельянов. Фото: ЮЗГУ
Ректор Юго-Западного госуниверситета Сергей Емельянов. Фото: ЮЗГУ

Ректоров оценивали по несколькими критериям: вклад в развитие вуза, его репутация, персональные достижения, оценка взаимодействия с государством, бизнесом, научным и экспертным сообществом. Также жюри обращало внимание на международное сотрудничество, цифровизацию и инновации в университете, его активность в медиа.

Фото: iStock
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Звание "Ректор года - 2020" получили 8 руководителей вузов - по одному на каждый из восьми федеральных округов России. Победителями стали ректор Юго-Западного госуниверситета Сергей Емельянов, ректор Кубанского госуниверситета Михаил Астапов, ректор Северного (Арктического) федерального университета им. Ломоносова Елена Кудряшова, ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, ректор Северо-Осетинского государственного университета Алан Огоев и ректор Уральского федерального университета им. Ельцина Виктор Кокшаров.

- Ректор года - первая в истории России премия, когда профессорское сообщество - научная элита России - дает независимую общественную оценку ректорам, - отметил председатель Российского профессорского собрания (организатор "Профессорского форума") Владислав Гриб. - Мы оценивали вклад ректора комплексно по набору показателей. И оценивали не конкретные вузы, а именно личность их лидеров.

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