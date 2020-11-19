В Москве в 2021 году откроют девять станций БКЛ

В будущем году Большая кольцевая линия столичного метро пополнится девятью новыми станциями. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что планируется запустить четыре станции юго-западного участка БКЛ: "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и "Давыдково". Компанию им составят три станции южного отрезка: "Калужская", "Зюзино" и "Улица Новаторов". Должны открыться и две западные станции: "Терехово" и "Кунцевская".

По словам Бочкарева, с запуском станций пассажиры смогут проехать половину нового кольца - от "Савеловской" до "Каховской". Оставшуюся часть - от "Мнёвников" до "Каховской" - собираются открывать поэтапно.

Полностью Большая кольцевая линия длиной 70 километров, как ожидается, замкнется к 2023 году. Таким образом, оно может стать самым протяженным метрокольцом в мире и обогнать вторую кольцевую линию пекинского метро, длина которой составляет 57 километров.