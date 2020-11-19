В Подмосковье из-за ледяного дождя под колесами машины погиб ребенок

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в городском округе Коломна, повлекшем гибель ребёнка.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе областной прокуратуры, в четверг вечером в районе посёлка Непецино водитель автомобиля KIA не справился с управлением и сбил 6-летнею девочку, которая гуляла с мамой на площадке у местного дома культуры. Водитель с места происшествия не скрывался и пояснил произошедшее потерей управления из-за ледяного дождя.

Как отметили в надзорном ведомстве, проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены причины и условия произошедшего, поручено Коломенской городской прокуратуре. Кроме того прокуроры обеспечат надзор за процессуальной проверкой, которую в данный момент проводит полиция.