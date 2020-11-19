Ветреная погода сохранится в Москве до конца недели

В столичном регионе до конца недели будет ветрено, временами возможен снег, а на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 ноября, местами пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем, ледяного дождя, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В пятницу, 20 ноября, местами сохранится сильная гололедица, днем пойдет снег с дождем, порывы ветра будут достигать 17 м/с. В субботу и воскресенье возможен небольшой снег, сильная гололедица, ветер - до 15 м/с. Температура воздуха в дневные часы около и чуть выше нуля, в ночные - до -6.