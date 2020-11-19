Главврача медцентра Читы уволили из-за плохой работы во время пандемии

В Чите уволили главного врача Клинического медицинского центра Наталью Рыкову в связи с плохой организацией помощи пациентам с коронавирусом.

"Руководитель в период пандемии не в полном объеме организовала оказание гражданам квалифицированной медицинской помощи на амбулаторном этапе. Не были вовремя созданы условия для качественного и своевременного наблюдения пациентов", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Забайкальского края.

Напомним, что на работу медцентра регулярно поступали жалобы из-за задержек результатов анализов, длительных очередей, отсутствия круглосуточного приема. Министерство здравоохранения региона проводит проверку по факту смерти пациента в моноклинике. Известно, что человек умер при ожидании компьютерной томографии.