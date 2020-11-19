Якутский поселок первым в стране распрощался с аварийным жильем

Расположенный неподалеку от Якутска поселок ленских речников Жатай стал первым в России муниципальным образованием, в котором все жители ветхих и аварийных домов получили новые квартиры.

Программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья здесь завершилась, когда сдали восьмиэтажный дом. Новые квартиры в нем получили 68 семей переселенцев. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин вручил главе поселка Евгении Исаевой почетный знак "Территория без аварийного жилья". "Сегодня поселок Жатай вошел в историю страны как первый населенный пункт, где не осталось ни одного аварийного дома", - заявил он.

До того как перерезали красную ленточку, корреспондент "РГ" спросил у главы муниципалитета: "Сколько времени может занять у новоселов чистовая отделка квартир?". "Какая отделка, вы что? Все полностью подготовлено. Перевози вещи и живи", - ответила Евгения Исаева.

Убедиться в этом довелось сразу же. Напросился в гости к новоселке Вере Скворцовой, получившей на семью трехкомнатную квартиру. Поднялись на этаж, вошли. Осмотрев свою новую жилплощадь, Вера Петровна обернулась с влажными глазами: "Даже не верится". Ей предстоит сделать еще немало открытий. Дело в том, что дом этот - "умный", энергоэффективный. Поэтому платить за квартиру его жильцы будут значительно меньше, чем обитатели обычных домов. К примеру, на крыше установлены солнечные батареи, от которых освещаются лестничные площадки и другие территории общего пользования. А экономить на теплоносителях позволят рециркуляторы теплого воздуха. Таких домов в Жатае уже 11. Благодаря федеральной программе в поселке с 10-тысячным населением за несколько лет условия жизни кардинально поменяли 1873 человека. В новую квартиру переехал едва ли не каждый второй! Когда все только начиналось, аварийными здесь были признаны 83 дома. Взамен построили 16 многоэтажек площадью более 33 тысяч квадратных метров.