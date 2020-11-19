К чему приведет сокращение квот на мигрантов

Министерство труда и соцзащиты РФ предлагает привлечь в 2021 году 102 тысячи трудовых мигрантов - на треть меньше, чем в нынешнем. Это делается для преимущественного обеспечения рабочими местами граждан России.

Приезжих из стран СНГ квоты не касаются. Но именно эти безвизовики, которых так любят брать на работу российские предприниматели, зачастую создают проблемы на рынке труда. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В то же время согласно указу премьер-министра Михаила Мишустина в нашей стране сокращается и количество разрешений для иностранцев на временное проживание (РВП) в 2021 году. Этот документ тоже дает право на работу. На весь Дальневосточный федеральный округ выделена квота в 3700 человек. Распространяется она только на мигрантов из визовых государств, а приезжих из стран СНГ не касается. Но проблему на рынке труда создают не иностранцы с РВП, а именно безвизовики, которых так любят брать на работу российские предприниматели. Логику последних понять нетрудно: им можно меньше платить, не заботясь при этом о качестве рабочих мест и внедрении трудосберегающих технологий, значит, и о повышении производительности труда.

С началом пандемии COVID-19 из России уехало значительное количество трудовых мигрантов. Из Приморья, например, - десять тысяч.

- Первая реакция: да, хорошо, россиянам достанется больше вакансий. Но уехали ведь не потому, что по родине заскучали, а потому, что из-за введенных ограничений в крае стало меньше работы. И все-таки их отъезд вызвал дефицит обслуживающего персонала, сотрудников в сфере ЖКХ и строительства, - говорит глава консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарев.

На миграционном учете на 1 октября 2020 года в Приморском крае состояли (с учетом уехавших) 33519 граждан СНГ. Из них 31384 человека при въез­де заявили, что приехали работать. Патенты оформили 14709, часть из них заключила договоры найма с работодателями, остальные не смогли. И выходит, что 16675 иностранных граждан, видимо, трудятся вообще без оформления разрешительных документов. Ведь не уехали же.

В то же время на 1 октября численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных жителей края составила 28165 человек (в 2019-м было 10180 человек, рост в 2,8 раза). При этом работодатели предложили 65067 мест. Около 74 процентов - вакансии, относящиеся к рабочим профессиям.

Так у нас есть кому работать или нет?

- Кому - есть. Но мы имеем малоквалифицированные иностранные трудовые ресурсы, соглашающиеся на невысокую зарплату, и столь же неподготовленные российские, претендующие на больший заработок. Почему наши граждане не идут в условные "дворники" и почему работодатели им так мало платят - тема отдельного разговора, - считает Сергей Пушкарев.

А что делать Приморью с теми 16675 иностранцами, которые где-то неофициально трудятся? Что делать остальным регионам, где тоже есть свои "теневые" работники? В консультационном центре считают, что нужно провести в отношении их миграционную амнистию, добиться официального трудоустройства и, используя "передышку" с COVID-19 в условиях закрытых границ, сосредоточиться на урегулировании процесса трудовой миграции из безвизовых стран СНГ. Это позволит избежать повторения неконтролируемого въезда, когда границы будут открыты.

Между тем следует помнить о некоторых нюансах.

- Необходимость проведения миграционной амнистии обсуждается в профессиональном сообществе не первый год, есть даже продвижение в понимании, что делать. Но любое предложение оказывается хуже, когда оно распространяется на всю страну сразу. Важно понять, что универсального решения просто нет и быть не может. Миграционная амнистия для Москвы и для Дальнего Востока - это не одно и то же. Ее следует проводить для территорий, для которых это является условием физического выживания. Дальний Восток как раз такой, - считает старший научный сотрудник Института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.

Между тем, по заявлению вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, в России "строек, несмотря на коронавирус, становится больше, а людей не хватает, мы это остро чувствуем". Поэтому работодатели обращаются к федеральным чиновникам с просьбами открыть границу для мигрантов. И разумнее рассчитывать на рабочих-иностранцев из визовых стран, которые, как правило, въезжают организованно и имеют квалификацию.

- К трудовым мигрантам надо относиться - это и декларируется в Концепции государственной миграционной политики - только как к "вспомогательному средству для решения демографических проблем и связанных с ними экономических", - говорит Пушкарев. - Конечно, нужно обратить самое серьезное внимание на профессиональную подготовку востребованных экономикой собственных кадров.

Как подчеркивают эксперты, вкладываться стоит именно в своих.

- В ДФО пока усилия сконцентрированы на стимулировании бизнес-процессов: создании условий для привлечения инвестиций в ТОР, свободный порт Владивосток, выдаются "дальневосточные гектары", действуют налоговые и таможенные послабления. Но особые условия для инвестиций нуждаются в особых условиях для людей, живущих на территории. Задача, требующая решения, - обеспечить абсолютный рост населения Дальнего Востока. Не просто "сбережение", а приумножение. Такая постановка актуальна и для страны в целом, но механизм реализации следует отрабатывать на конкретном регионе в виде пилотного проекта.