К чему приведет сокращение квот на мигрантов

В то же время согласно указу премьер-министра Михаила Мишустина в нашей стране сокращается и количество разрешений для иностранцев на временное проживание (РВП) в 2021 году. Этот документ тоже дает право на работу. На весь Дальневосточный федеральный округ выделена квота в 3700 человек. Распространяется она только на мигрантов из визовых государств, а приезжих из стран СНГ не касается. Но проблему на рынке труда создают не иностранцы с РВП, а именно безвизовики, которых так любят брать на работу российские предприниматели. Логику последних понять нетрудно: им можно меньше платить, не заботясь при этом о качестве рабочих мест и внедрении трудосберегающих технологий, значит, и о повышении производительности труда.
С началом пандемии COVID-19 из России уехало значительное количество трудовых мигрантов. Из Приморья, например, - десять тысяч.
- Первая реакция: да, хорошо, россиянам достанется больше вакансий. Но уехали ведь не потому, что по родине заскучали, а потому, что из-за введенных ограничений в крае стало меньше работы. И все-таки их отъезд вызвал дефицит обслуживающего персонала, сотрудников в сфере ЖКХ и строительства, - говорит глава консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарев.
На миграционном учете на 1 октября 2020 года в Приморском крае состояли (с учетом уехавших) 33519 граждан СНГ. Из них 31384 человека при въезде заявили, что приехали работать. Патенты оформили 14709, часть из них заключила договоры найма с работодателями, остальные не смогли. И выходит, что 16675 иностранных граждан, видимо, трудятся вообще без оформления разрешительных документов. Ведь не уехали же.
В то же время на 1 октября численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных жителей края составила 28165 человек (в 2019-м было 10180 человек, рост в 2,8 раза). При этом работодатели предложили 65067 мест. Около 74 процентов - вакансии, относящиеся к рабочим профессиям.
Так у нас есть кому работать или нет?
- Кому - есть. Но мы имеем малоквалифицированные иностранные трудовые ресурсы, соглашающиеся на невысокую зарплату, и столь же неподготовленные российские, претендующие на больший заработок. Почему наши граждане не идут в условные "дворники" и почему работодатели им так мало платят - тема отдельного разговора, - считает Сергей Пушкарев.
А что делать Приморью с теми 16675 иностранцами, которые где-то неофициально трудятся? Что делать остальным регионам, где тоже есть свои "теневые" работники? В консультационном центре считают, что нужно провести в отношении их миграционную амнистию, добиться официального трудоустройства и, используя "передышку" с COVID-19 в условиях закрытых границ, сосредоточиться на урегулировании процесса трудовой миграции из безвизовых стран СНГ. Это позволит избежать повторения неконтролируемого въезда, когда границы будут открыты.
Между тем следует помнить о некоторых нюансах.
- Необходимость проведения миграционной амнистии обсуждается в профессиональном сообществе не первый год, есть даже продвижение в понимании, что делать. Но любое предложение оказывается хуже, когда оно распространяется на всю страну сразу. Важно понять, что универсального решения просто нет и быть не может. Миграционная амнистия для Москвы и для Дальнего Востока - это не одно и то же. Ее следует проводить для территорий, для которых это является условием физического выживания. Дальний Восток как раз такой, - считает старший научный сотрудник Института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.
Между тем, по заявлению вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, в России "строек, несмотря на коронавирус, становится больше, а людей не хватает, мы это остро чувствуем". Поэтому работодатели обращаются к федеральным чиновникам с просьбами открыть границу для мигрантов. И разумнее рассчитывать на рабочих-иностранцев из визовых стран, которые, как правило, въезжают организованно и имеют квалификацию.
- К трудовым мигрантам надо относиться - это и декларируется в Концепции государственной миграционной политики - только как к "вспомогательному средству для решения демографических проблем и связанных с ними экономических", - говорит Пушкарев. - Конечно, нужно обратить самое серьезное внимание на профессиональную подготовку востребованных экономикой собственных кадров.
Как подчеркивают эксперты, вкладываться стоит именно в своих.
- В ДФО пока усилия сконцентрированы на стимулировании бизнес-процессов: создании условий для привлечения инвестиций в ТОР, свободный порт Владивосток, выдаются "дальневосточные гектары", действуют налоговые и таможенные послабления. Но особые условия для инвестиций нуждаются в особых условиях для людей, живущих на территории. Задача, требующая решения, - обеспечить абсолютный рост населения Дальнего Востока. Не просто "сбережение", а приумножение. Такая постановка актуальна и для страны в целом, но механизм реализации следует отрабатывать на конкретном регионе в виде пилотного проекта.