Опубликованные Счетной палатой РФ данные показали, что к нынешнему дню реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) так и не принесла ожидаемых результатов. Приоритетным способом обращения с мусором остается захоронение. На создание современных технологий не хватает средств, поэтому уровень переработки отходов до сих пор не превышает семи процентов. Мощности полигонов иссякают. Удалось ли добиться хоть каких-то изменений в этой сфере дальневосточным регионам, выясняли корреспонденты "РГ".

Восемь тысяч контейнеров

Реализация новой схемы обращения с ТКО в Приморье стартовала с задержкой на год - 1 января 2020-го, и сложности начались почти сразу. Как оказалось, далеко не все компании, занимающиеся вывозом отходов, делают это добросовестно, отсутствует инфраструктура для раздельного сбора ТКО (а кое-где вообще нет контейнеров), требуются дополнительные сортировочные комплексы. И это только часть проблем.

За весь цикл работ, связанных со сбором, вывозом и утилизацией мусора, в крае отвечает КГУП "Приморский экологический оператор". По словам генерального директора Антона Бибикова, одно из важных направлений - установка в частном секторе контейнерных площадок. Во многих приморских селах мусор организованно не собирали, и емкости для ТКО там появляются впервые. Всего в этом году муниципалитеты края должны дополнительно обустроить на своих территориях около двух тысяч таких площадок, на их оборудование они получили 200 миллионов рублей дотаций из краевого бюджета. До конца года регоператор поставит восемь тысяч контейнеров. Тысяча из них предназначена для раздельного сбора мусора. Общая же потребность региона в таких баках, по данным зампреда правительства края Елены Пархоменко, 12 тысяч, так что работа продолжится.

Огромное количество претензий у приморцев к вывозу мусора. В соцсетях то и дело появляются фотографии свалок возле жилых домов. Причем многие пишут, что после начала реформы стало только хуже. По данным Антона Бибикова, сейчас сбором и транспортировкой отходов в крае занимаются 40 компаний-перевозчиков, которые ежедневно выставляют на маршруты около 250 мусоровозов и обслуживают более 29 тысяч мест сбора ТКО (во Владивостоке, соответственно, 95 машин и более девяти тысяч точек). Жалоб на них действительно немало, но работа с обращениями граждан позволила за последние месяцы снизить их количество на 61 процент во Владивостоке и на 26 процентов в крае. По ее результатам регоператор получил от мусороперевозящих компаний свыше 20 миллионов рублей за счет раскрытия банковской гарантии и выставил более 2,9 миллиона рублей пеней и штрафов.

Нацпроект "Экология" предусматривает, что к 2024 году в общем объеме твердых коммунальных отходов доля направленных на утилизацию будет составлять до 13 процентов, а в обработку - до 60. Для решения этой задачи в крае строят мусоросортировочные комплексы. Три - в Хорольском муниципальном округе, Дальнереченском и Пожарском районах - уже заработали. Со временем подобные должны появиться во всех районах края. Как отметила Пархоменко, к их созданию проявляет интерес и бизнес. В частности, сейчас рассматриваются проекты создания таких предприятий в Кировском районе с привлечением частных инвестиций.

Проекты и прожекты

На Сахалине забуксовал едва начавшийся раздельный сбор мусора. С 1 августа участие в пилотном проекте принимают жители Дальнего - одного из микрорайонов Южно-Сахалинска. Людям понравилась идея, установленные во дворах 40 специальных контейнеров хорошо заполняются. Но…

- Сейчас мы собираем по отдельности пластиковые бутылки, емкости от бытовой химии и алюминиевые банки. В таком формате нам невыгодно работать: слишком дорого обходятся сбор и транспортировка. Ежемесячно на переработку за пределы острова мы отправляем 200 тонн сырья, - рассказал "РГ" Евгений Архипов, гендиректор компании, которая реализует проект за свой счет. - Мы предложили правительству области дуальную систему сбора, как в Подмосковье. Пищевые отходы в одну емкость, остальные - в другую. Пока реакции нет. Нужно просто признать, что опыт неудачный, и пробовать другой формат.

Однако сбор мусора компания не прекращает и планирует в ближайшее время заняться сортировкой.

В целом реформа по обращению с ТКО пока не дала ощутимых результатов в регионе.

- Каких-то кардинальных изменений я не вижу. Принимаемые меры носят точечный характер, - считает Архипов.

К таким "точечным ударам" относится борьба с нелегальными свалками - и тоже не совсем удачная. На месте убранных гор хлама вырастают новые. К одним участкам трудно подобраться, другие невозможно расчистить, потому что они не являются муниципальной собственностью.

Во многих приморских селах мусор до нынешнего времени организованно не собирали, и емкости для ТКО там появляются впервые

Зато новенькие мусорные контейнеры во дворах стали для жителей видимым свидетельством перемен. По данным правительства региона, всего в этом году в области установят более четырех тысяч современных емкостей.

Но если площадки для сбора мусора как-то приводят в порядок, то проблема с полигонами не решается десятилетиями. Законных объектов на весь регион всего четыре: в Корсакове, Ногликах, Тымовском и селе Тунгор Охинского района. Большинство же не соответствуют нормам, но продолжают использоваться. Все никак не могут запустить первую очередь нового полигона ТБО в Южно-Сахалинске в районе карьера "Известковый". Дату открытия переносили неоднократно.

Председатель комитета облдумы по экологии и природопользованию Евгений Лотин, оценивая ситуацию с нововведениями, отметил, что "ничего хорошего из этого не вышло".

- Министры меняются один за другим. Территориальная схема обращения с отходами до сих пор не доработана. Нам обещали предоставить ее к 1 декабря, но я в этом сомневаюсь. Предприятия по сортировке и переработке - все это прожекты, - заявил он.

Скандалы - на свалку!

Основным достижением реформы в Якутии пока можно считать то, что утихли скандалы, связанные с приходом рег­оператора, предприятия "Якутск­экосети". В первые месяцы отношения с ним не заладились у всех участников процесса - от администрации столицы республики до предпринимателей, занимавшихся вывозом бытовых отходов из города. Из-за того, что регоператор не смог подготовить проектную документацию, передвинули сроки начала строительства нового мусорного полигона - старая свалка давно переполнена. Ситуация была близка к коллапсу и стала выправляться лишь после того как у предприятия сменили иностранного соучредителя и поменяли руководство. Сейчас работа с бытовыми отходами в Якутске вышла на "дореформенный" уровень, и это уже хорошо.

Более того, наметился серьезный прогресс, но участие рег­оператора в нем минимально. Правительство республики утвердило программу строительства нового полигона мощностью 125 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Генеральным застройщиком определено ГУП "ЖКХ РС(Я)". Сейчас на месте будущей стройки ведутся предварительные работы, готовится документация для прохождения госэкспертизы. Старая свалка, которая регулярно самовозгорается и обволакивает Якутск "пахучим" дымом, по словам главы минэкологии Якутии Сахамина Афанасьева, будет закрыта и выведена из госреестра объектов размещения ТКО до 1 апреля будущего года. Это необходимо сделать, чтобы получить федеральное финансирование проекта.

- До ввода нового полигона будет запущен пункт временного накопления отходов, который в последующем также ликвидируют, - отметил министр.

Одновременно в городе на условиях концессии построят мусороперегрузочную станцию с элементами сортировки и участком по переработке части отходов в топливо. Объект оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Основные инвестиции вложит частное предприятие, а 291 миллион рублей на реализацию проекта власти выделят из бюджета республики. Инвестор и минэкономики Якутии уже заключили концессионное соглашение.

Мощности мусороперегрузочной станции и нового полигона будут равны. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в начале 2023 года. Когда это произойдет, в Якутске, наверное, будет праздник. Разговоры о необходимости строительства в городе чего-нибудь мусоросортировочного, перегрузочного, перерабатывающего или просто сжигающего ведутся десятилетиями. И вот впервые предприняты реальные шаги.