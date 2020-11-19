На Колыме глава Фонда капремонта задержан за взятку

Новости

Глава МИД КНР назвал Россию и Китай "глобальными стабилизаторами" 07:04
На Тайване разбился истребитель F-16 06:58
В Миннесоте из-за COVID-19 закрыли спортзалы и ограничили работу ресторанов 06:27
Книга Барака Обамы установила рекорд продаж 06:06
Минздрав США отказался работать с Байденом 05:39
Пять человек погибли при затоплении шахты на севере Китая 05:25
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России 05:09
США и Мексика продлили запрет на пересечение общей границы 05:07
Дед Мороз рассказал о главном желании россиян 05:00
Роспотребнадзор принял более трех миллионов звонков по вопросам COVID-19 04:58
В Британии будет самый большой военный бюджет со времен Тэтчер 04:55
Хабаровчанина, который сжег своего знакомого, осудили на 17 лет 04:47
В США от коронавируса скончались более 250 тысяч человек 04:40
Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с МКС 04:14
Льготы на поездки с детьми северянам хотят продлить еще на год 04:00
Британские ученые назвали перхоть признаком опасной болезни 03:35
Ученые назвали способ снизить заражение коронавирусом на 70 процентов 03:32
Российские космонавты завершили работы за бортом МКС 03:21
Нью-Йорк закроет школы из-за новой вспышки COVID-19 02:45
В Роспотребнадзоре оценили тяжесть течения COVID-19 у курильщиков 02:44
Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии 02:15
Самолетам Boeing 737 MAX спустя полтора года вновь разрешили летать в США 02:05
В США смертность из-за COVID-19 достигла наивысших показателей за полгода 01:30
Сборная России опустилась в третью корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022 01:03
Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 01:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 05:48
Рубрика: Происшествия

На Колыме глава Фонда капремонта задержан за взятку

Текст: Юлия Гарднер

В Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего главы регионального Фонда капитального ремонта. Его обвиняют в коммерческом подкупе (пункт "г" части 7 статьи 204 УК РФ).

Волгоградского энергетика задержали за взятку в 300 тысяч рублей

По версии следствия, 16 ноября мужчина незаконно получил 660 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа от представителя двух ООО. Взамен пообещал согласовать проведение негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не препятствовать подписанию актов выполненных работ по капремонту домов и своевременно оплачивать исполненные контракты в будущем.

"К данному моменту задержанному предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, на основании ходатайства следствия Магаданский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи выясняют, кто еще мог участвовать в незаконных схемах, а также, имели ли место другие эпизоды преступлений.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

Главное сегодня

Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России
Ученые назвали способ снизить заражение коронавирусом на 70 процентов
Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с МКС
В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса
Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов