На Колыме глава Фонда капремонта задержан за взятку

В Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего главы регионального Фонда капитального ремонта. Его обвиняют в коммерческом подкупе (пункт "г" части 7 статьи 204 УК РФ).

По версии следствия, 16 ноября мужчина незаконно получил 660 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа от представителя двух ООО. Взамен пообещал согласовать проведение негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не препятствовать подписанию актов выполненных работ по капремонту домов и своевременно оплачивать исполненные контракты в будущем.

"К данному моменту задержанному предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, на основании ходатайства следствия Магаданский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи выясняют, кто еще мог участвовать в незаконных схемах, а также, имели ли место другие эпизоды преступлений.