Развитие переработки газа в Якутии привязали к транспортному налогу

Газ экологичен, он значительно (порой вдвое) дешевле, а значит, выгоднее традиционных видов топлива. Тем не менее подавляющее большинство автомобилистов предпочитает заливать в баки бензин. Одна из причин этого - в республике пока еще недостаточно развита газозаправочная инфраструктура. Если на АЗС заправка машины занимает две-три минуты, то к АГЗС в Якутске по утрам выстраиваются очереди. Конечно, такая ситуация никого не может удовлетворить.
- Регион, в котором с каждым годом добывается все больше природного газа, должен максимально активно производить газомоторное топливо, - считает глава республики Айсен Николаев.
В Якутии разработан план строительства газозаправочных станций разного типа. Их число предполагается увеличить почти вдвое. Но есть риск столкнуться с тем, что немалые деньги будут вложены, а автовладельцы на это не откликнутся. Минувшей весной министерство промышленности и геологии Якутии провело техническое совещание, на котором министр Максим Терещенко констатировал:
- Из более 300 тысяч единиц автотранспорта у нас лишь пять процентов работает на газомоторном топливе при потенциале до 100 тысяч.
Участники совещания пришли к выводу, что нужны какие-то дополнительные стимулы, которые побудили бы автомобилистов монтировать в машинах газобаллонное оборудование. Так и родилась записанная в протокол совещания идея установить в отношении переведенной на газ техники налоговую льготу.
Первоначально предполагалось вообще обнулить транспортный налог для таких машин, но в итоге Госсобрание и правительство республики сошлись на 50-процентной скидке. По сути, речь идет больше о моральном поощрении - налоговая льгота не идет ни в какое сравнение с экономией, которую владелец переоборудованной машины получает в течение года. И это отметил депутат Виктор Федоров, заявивший во время обсуждения законопроекта в региональном парламенте:
- Единственным стимулом для перехода на газомоторное топливо является его цена.
Наверное, если бы речь шла только о мотивации автовладельцев, сторонники налоговой льготы при голосовании могли остаться в меньшинстве. Но у этого решения есть еще один адресат - федеральный центр. Правительство России сейчас активно поддерживает регионы, развивающие производство экологичного и дешевого газомоторного топлива. Ежегодно миллиарды рублей из федерального бюджета будут направлять на строительство газозаправочных станций и сотни миллионов - для субсидирования перевода машин с бензина на газ. Как пояснил депутатам Максим Терещенко, власти Якутии не просто рассчитывают на эти деньги, но планируют добиться включения республики в число приоритетных регионов в очереди на получение субсидий.
- Налоговые льготы будут рассматриваться федеральным правительством как меры, предпринимаемые органами государственной власти субъекта для стимулирования развития инфраструктуры газозаправочных станций, - подчеркнул министр.
В итоге парламент республики проголосовал за установление льготы. Тем же законом для организаций, задействованных в развитии газозаправочной инфраструктуры, обнулена ставка по налогу на имущество в отношении вводимых объектов.
От уплаты транспортного налога в Якутии освобождены жители 13 арктических районов, инвалиды и законные представители детей-инвалидов. В новой редакции регионального закона о налоговой политике добавились многодетные семьи (для них льгота распространяется в отношении одного транспортного средства), а владельцы переведенных на газ машин получили 50-процентную скидку. Чтобы хоть как-то компенсировать потери дорожного фонда, местные власти вдвое повысили ставку налога на транспортные средства с двигателями мощнее 200 лошадиных сил. Это примерно 15,6 тысячи внедорожников, причем 85 процентов из них ездят в основном по асфальту, поскольку зарегистрированы в Якутске и промышленных районах. По расчетам минтранса республики, на дополнительные деньги можно будет построить 3,8 километра песчано-гравийных дорог или отремонтировать 9,5 километра автотрасс.