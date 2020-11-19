Развитие переработки газа в Якутии привязали к транспортному налогу

В Якутии наполовину снизили транспортный налог в отношении техники, работающей на газомоторном топливе. Местные власти рассчитывают, что льгота побудит автомобилистов активнее переводить машины на газ, и это подтолкнет развитие газоперерабатывающей промышленности.

Газ экологичен, он значительно (порой вдвое) дешевле, а значит, выгоднее традиционных видов топлива. Тем не менее подавляющее большинство автомобилистов предпочитает заливать в баки бензин. Одна из причин этого - в республике пока еще недостаточно развита газозаправочная инфраструктура. Если на АЗС заправка машины занимает две-три минуты, то к АГЗС в Якутске по утрам выстраиваются очереди. Конечно, такая ситуация никого не может удовлетворить.

- Регион, в котором с каждым годом добывается все больше природного газа, должен максимально активно производить газомоторное топливо, - считает глава республики Айсен Николаев.

В Якутии разработан план строительства газозаправочных станций разного типа. Их число предполагается увеличить почти вдвое. Но есть риск столкнуться с тем, что немалые деньги будут вложены, а автовладельцы на это не откликнутся. Минувшей весной министерство промышленности и геологии Якутии провело техническое совещание, на котором министр Максим Терещенко констатировал:

- Из более 300 тысяч единиц автотранспорта у нас лишь пять процентов работает на газомоторном топливе при потенциале до 100 тысяч.

Участники совещания пришли к выводу, что нужны какие-то дополнительные стимулы, которые побудили бы автомобилистов монтировать в машинах газобаллонное оборудование. Так и родилась записанная в протокол совещания идея установить в отношении переведенной на газ техники налоговую льготу.

Якутия планирует войти в число приоритетных регионов на получение федеральных субсидий на строительство АГЗС и перевод машин с бензина на газ

Первоначально предполагалось вообще обнулить транспортный налог для таких машин, но в итоге Госсобрание и правительство республики сошлись на 50-процентной скидке. По сути, речь идет больше о моральном поощрении - налоговая льгота не идет ни в какое сравнение с экономией, которую владелец переоборудованной машины получает в течение года. И это отметил депутат Виктор Федоров, заявивший во время обсуждения законопроекта в региональном парламенте:

- Единственным стимулом для перехода на газомоторное топливо является его цена.

Наверное, если бы речь шла только о мотивации автовладельцев, сторонники налоговой льготы при голосовании могли остаться в меньшинстве. Но у этого решения есть еще один адресат - федеральный центр. Правительство России сейчас активно поддерживает регионы, развивающие производство экологичного и дешевого газомоторного топлива. Ежегодно миллиарды рублей из федерального бюджета будут направлять на строительство газозаправочных станций и сотни миллионов - для субсидирования перевода машин с бензина на газ. Как пояснил депутатам Максим Терещенко, власти Якутии не просто рассчитывают на эти деньги, но планируют добиться включения республики в число приоритетных регионов в очереди на получение субсидий.

- Налоговые льготы будут рассматриваться федеральным правительством как меры, предпринимаемые органами государственной власти субъекта для стимулирования развития инфраструктуры газозаправочных станций, - подчеркнул министр.

В итоге парламент республики проголосовал за установление льготы. Тем же законом для организаций, задействованных в развитии газозаправочной инфраструктуры, обнулена ставка по налогу на имущество в отношении вводимых объектов.

Между тем

От уплаты транспортного налога в Якутии освобождены жители 13 арктических районов, инвалиды и законные представители детей-инвалидов. В новой редакции регионального закона о налоговой политике добавились многодетные семьи (для них льгота распространяется в отношении одного транспортного средства), а владельцы переведенных на газ машин получили 50-процентную скидку. Чтобы хоть как-то компенсировать потери дорожного фонда, местные власти вдвое повысили ставку налога на транспортные средства с двигателями мощнее 200 лошадиных сил. Это примерно 15,6 тысячи внедорожников, причем 85 процентов из них ездят в основном по асфальту, поскольку зарегистрированы в Якутске и промышленных районах. По расчетам минтранса республики, на дополнительные деньги можно будет построить 3,8 километра песчано-гравийных дорог или отремонтировать 9,5 километра автотрасс.