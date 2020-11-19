Развитие переработки газа в Якутии привязали к транспортному налогу

Новости

Пять человек погибли при затоплении шахты на севере Китая 05:25
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России 05:09
США и Мексика продлили запрет на пересечение общей границы 05:07
Дед Мороз рассказал о главном желании россиян 05:00
Роспотребнадзор принял более трех миллионов звонков по вопросам COVID-19 04:58
В Британии будет самый большой военный бюджет со времен Тэтчер 04:55
Хабаровчанина, который сжег своего знакомого, осудили на 17 лет 04:47
В США от коронавируса скончались более 250 тысяч человек 04:40
Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с МКС 04:14
Льготы на поездки с детьми северянам хотят продлить еще на год 04:00
Британские ученые назвали перхоть признаком опасной болезни 03:35
Ученые назвали способ снизить заражение коронавирусом на 70 процентов 03:32
Российские космонавты завершили работы за бортом МКС 03:21
Нью-Йорк закроет школы из-за новой вспышки COVID-19 02:45
В Роспотребнадзоре оценили тяжесть течения COVID-19 у курильщиков 02:44
Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии 02:15
Самолетам Boeing 737 MAX спустя полтора года вновь разрешили летать в США 02:05
В США смертность из-за COVID-19 достигла наивысших показателей за полгода 01:30
Сборная России опустилась в третью корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022 01:03
Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 01:01
Стали известны все участники финального турнира Лиги наций 00:54
Космонавты не нашли повреждений снаружи МКС 18.11.2020
В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса 18.11.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 18.11.2020
Чем запомнился Артем Здунов на посту экс-премьера правительства Дагестана 18.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 04:22
Рубрика: Власть

Бензин выводят из моды

Развитие переработки газа в Якутии привязали к транспортному налогу
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 261(8315)
В Якутии наполовину снизили транспортный налог в отношении техники, работающей на газомоторном топливе. Местные власти рассчитывают, что льгота побудит автомобилистов активнее переводить машины на газ, и это подтолкнет развитие газоперерабатывающей промышленности.

Газ экологичен, он значительно (порой вдвое) дешевле, а значит, выгоднее традиционных видов топлива. Тем не менее подавляющее большинство автомобилистов предпочитает заливать в баки бензин. Одна из причин этого - в республике пока еще недостаточно развита газозаправочная инфраструктура. Если на АЗС заправка машины занимает две-три минуты, то к АГЗС в Якутске по утрам выстраиваются очереди. Конечно, такая ситуация никого не может удовлетворить.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Глава Сахалина рассказал о технологических приоритетах на ближайшие годы

- Регион, в котором с каждым годом добывается все больше природного газа, должен максимально активно производить газомоторное топливо, - считает глава республики Айсен Николаев.

В Якутии разработан план строительства газозаправочных станций разного типа. Их число предполагается увеличить почти вдвое. Но есть риск столкнуться с тем, что немалые деньги будут вложены, а автовладельцы на это не откликнутся. Минувшей весной министерство промышленности и геологии Якутии провело техническое совещание, на котором министр Максим Терещенко констатировал:

- Из более 300 тысяч единиц автотранспорта у нас лишь пять процентов работает на газомоторном топливе при потенциале до 100 тысяч.

Участники совещания пришли к выводу, что нужны какие-то дополнительные стимулы, которые побудили бы автомобилистов монтировать в машинах газобаллонное оборудование. Так и родилась записанная в протокол совещания идея установить в отношении переведенной на газ техники налоговую льготу.

Якутия планирует войти в число приоритетных регионов на получение федеральных субсидий на строительство АГЗС и перевод машин с бензина на газ

Первоначально предполагалось вообще обнулить транспортный налог для таких машин, но в итоге Госсобрание и правительство республики сошлись на 50-процентной скидке. По сути, речь идет больше о моральном поощрении - налоговая льгота не идет ни в какое сравнение с экономией, которую владелец переоборудованной машины получает в течение года. И это отметил депутат Виктор Федоров, заявивший во время обсуждения законопроекта в региональном парламенте:

- Единственным стимулом для перехода на газомоторное топливо является его цена.

Наверное, если бы речь шла только о мотивации автовладельцев, сторонники налоговой льготы при голосовании могли остаться в меньшинстве. Но у этого решения есть еще один адресат - федеральный центр. Правительство России сейчас активно поддерживает регионы, развивающие производство экологичного и дешевого газомоторного топлива. Ежегодно миллиарды рублей из федерального бюджета будут направлять на строительство газозаправочных станций и сотни миллионов - для субсидирования перевода машин с бензина на газ. Как пояснил депутатам Максим Терещенко, власти Якутии не просто рассчитывают на эти деньги, но планируют добиться включения республики в число приоритетных регионов в очереди на получение субсидий.

- Налоговые льготы будут рассматриваться федеральным правительством как меры, предпринимаемые органами государственной власти субъекта для стимулирования развития инфраструктуры газозаправочных станций, - подчеркнул министр.

В итоге парламент республики проголосовал за установление льготы. Тем же законом для организаций, задействованных в развитии газозаправочной инфраструктуры, обнулена ставка по налогу на имущество в отношении вводимых объектов.

Между тем

От уплаты транспортного налога в Якутии освобождены жители 13 арктических районов, инвалиды и законные представители детей-инвалидов. В новой редакции регионального закона о налоговой политике добавились многодетные семьи (для них льгота распространяется в отношении одного транспортного средства), а владельцы переведенных на газ машин получили 50-процентную скидку. Чтобы хоть как-то компенсировать потери дорожного фонда, местные власти вдвое повысили ставку налога на транспортные средства с двигателями мощнее 200 лошадиных сил. Это примерно 15,6 тысячи внедорожников, причем 85 процентов из них ездят в основном по асфальту, поскольку зарегистрированы в Якутске и промышленных районах. По расчетам минтранса республики, на дополнительные деньги можно будет построить 3,8 километра песчано-гравийных дорог или отремонтировать 9,5 километра автотрасс.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
Физлиц-иноагентов обяжут указывать свой статус при участии в выборах
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно