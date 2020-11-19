Реорганизация "Роснедр" негативно сказалась на работе старателей

Несколько лет назад федеральное агентство "Роснедра" провело реорганизацию своих структур по всей стране. Это заметно отразилось на деятельности компаний, добывающих полезные ископаемые.

Все горные работы чем дальше, тем больше обрастают бюрократическими препонами. После "централизации", которую провели "Роснедра", в Чукотском подраз­делении департамента "Дальнедра" почти никого не осталось. Теперь все стало и сложнее, и дольше - согласования проектов, планов и прочей документации мы должны проводить в Хабаровске. Вместо того чтобы решить вопрос в Анадыре, приходится лететь в командировку. Но и это полбеды, есть еще проблема.

Сложность в том, что специфику нашей работы мало кто знает. Нас остались единицы - тех, кто занимается подземной разработкой россыпных месторождений. И когда мы приходим к чиновникам и рассказываем им, что мы делаем и что нам надо, то для многих это в диковинку. Но они принимают решения, а некомпетентному человеку дать положительный ответ страшновато, он боится взять на себя ответственность. В результате получается бюрократическое "ни туда ни сюда".

Спасает нас географическое положение Чукотки - мы очень далеко, и приехать к нам с проверкой не так-то просто. А то бы еще и приезжали, умничали, учили, как надо и как не надо нам работать. Да так и происходит с теми артелями, к которым добраться полегче. Чиновники всегда уверены, что все знают лучше нас, а я золотодобыче всю жизнь посвятил, только артелью 30 лет руковожу, на Чукотке 42 года как работаю. И прошел весь путь, от рабочего.

Некомпетентный чиновник боится взять на себя ответственность. В результате получается бюрократическое "ни туда ни сюда"

Бюрократии у нас в отрасли хватает, ничего не упрощается, только усложняется все. К примеру, обеспечение горноспасательных работ. Занимаются этим военизированные горноспасательные части (ВГСЧ). Прежде у нас на Чукотке была небольшая служба, там мы подписывали все необходимые документы, платили, сколько положено, и работали спокойно. Потом кто-то решил, что это неправильно, все должно быть гораздо серьезнее (читай - "сложнее для недропользователей"). ВГСЧ перешли в ведение МЧС, и теперь нас обслуживает отряд, который находится в… Ростове. Где спасатели и где мы?

Естественно, денег за наше потенциальное "спасение" стали брать раза в три больше, и то заверили, что посчитали нам по минимуму. Но не это самое главное. Дело в том, что ростовский отряд ВГСЧ всегда занимался безопасностью на угольных шахтах, которые от наших отличаются кардинально. Но для них ключевое слово "шахта", и в соответствии со своими представлениями специалисты отряда начинают давать нам рекомендации, предъявлять всевозможные требования, устанавливать правила.

По этим "угольным" требованиям мы обязаны создать отряд спасателей, которых будет больше, чем наших шахтеров. А иначе нам не выдадут разрешение на работы, мы не сможем защитить свои планы. Шахты еще и близко нет, она появится зимой, когда ударят морозы, а к нам уже прислали человека из ВГСЧ, который сидит и ничего не делает - ждет, пока придет пора кого-нибудь спасать. Мало того, с нас требуют круглогодичную оплату "спасателей", хотя с апреля наши шахты не работают.

И таких моментов очень много. Все у нас под одну гребенку, неважно, где ты работаешь - в Ростове или на Чукотке, на краю земли.

Уж если на то пошло, в случае чего, там, где мы находимся, никто нас не спасет - из Ростова полетят к нам на помощь? Мы сами должны себя спасать. И мы умеем это делать. Наша работа выстроена так, что по всем параметрам у нас несколько ступеней защиты, до четырех вариантов - вышла из строя одна система - включилась вторая, вторая вышла - включилась третья, четвертая… Мы сами все прекрасно понимаем и знаем, и не надо нам мешать, привозить людей, которые не знают эту работу, этот край и уж никак не могут научить нас, как нам спасаться.