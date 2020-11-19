В 2021 году власти Камчатского края намерены начать комплексный научный проект по изучению "красного прилива" - так называют цветение вредоносных микро­водорослей. Именно оно, по версии, предложенной РАН и ставшей основной, повлекло гибель морских обитателей осенью 2020 года у восточного побережья полуострова. Задача исследования - определить границы, масштабы явления и понять, нужно ли готовиться к его повторению. О том, как видится ситуация сейчас, "РГ" спросила у руководителя лаборатории морской микробиоты "Национального научного центра морской биологии" (ННЦМБ) ДВО РАН, международного эксперта по проблеме вредоносного цветения микроводорослей Татьяну Орлову.

Такая табличка поможет обезопасить от вредоносных микроводорослей людей, но не морских обитателей. Поэтому потери от "красных приливов" неизбежны. Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Татьяна Юрьевна, вы были первой, кто предположил, что Камчатка столкнулась с массовым развитием морских микроводорослей. Как часто в мире случается подобное?

Татьяна Орлова: Это явление известно человечеству очень давно. Например, в книге японского автора, опубликованной более 300 лет назад, описывается 16 таких случаев, а первое научное исследование провел в 1900 году японский ученый Нишикава.

Среди огромного разнообразия "красных приливов" наиболее интересны для ученых именно вредоносные, которые сопровождаются массовой гибелью морских обитателей и отравлениями людей.

Сегодня нет ни одного государства, имеющего выход к морю, которое не испытывало бы проблем с "красными приливами". Ежедневно номинированные эксперты из разных стран отправляют информацию о цветении водорослей в мировую информационную систему "Harmful algae event database". В России это уполномочены делать мы с коллегой из ННЦМБ Татьяной Морозовой.

Мы, разумеется, внесли информацию о "красных приливах" и на Камчатке, и у берегов Владивостока. Помните жалобы горожан на пену в районе Спортивной гавани в начале июля? Виновником были динофлагелляты.

В базе содержатся данные, какой вред "красные приливы" наносят экологии, экономике, в том числе хозяйствам марикультуры, и вы, если заглянете туда, поймете масштаб и серьезность данного явления. Поймете и то, что РФ - одна из немногих стран, у которых официально отсутствует самая важная информация - о последствиях токсичных "красных приливов". А это не только гибель морских обитателей, но и закрытие рекреационных зон, приостановка добычи морепродуктов, повышение содержания токсинов в продуктах морского происхождения, случаи отравления людей.

Россия - одна из немногих стран, где не располагают официальной информацией об ущербе от цветения микроводорослей

То есть Россия активно занимается рыболовством, развивает марикультуру, туризм, но не располагает официальной информацией об ущербе! Возможно, я как морской ботаник заблуждаюсь, и государственные службы и программы в сфере обеспечения биологической безопасности существуют. Я о них не знаю.

Пусть Россия пока не занималась оценкой последствий этого явления, но что показывает опыт других стран?

Татьяна Орлова: Ежегодно в мире регистрируются десятки токсичных "красных приливов" с убытками более миллиона долларов. Сумма получается очень внушительная.

В 2016 году в Чили был поставлен "рекорд". За один день экономика страны, одного из крупнейших экспортеров лососевых в мире, потеряла из-за "красного прилива" 18 процентов годового экспорта, или 800 миллионов долларов. Это повлияло на весь мировой рынок морепродукции.

В 2018 году мощнейшее цветение того же самого вида, который был и на Камчатке, накрыло тихоокеанское побережье Чили. Местная рыбохозяйственная наука зарегистрировала гибель миллионов пелагических и донных организмов, которых выбросило на берег. Под водой никто не считал.

Но знаете, что интересно? Там в обществе не возникло идеи искать следы антропогенного воздействия, а виновных - среди рыбодобывающих компаний или военных. Почему у нас люди не верят в природную причину явления? Объяснение одно: до настоящего момента в России эта тема была мало интересна научному сообществу, что уж говорить о властях или простых людях. Но вот гром грянул и, слава богу, не самый страшный! Теперь на проблему обратили внимание государство и экологи, которые задались вопросом: "Что можно сделать в данной ситуации?".

Так что же можно сделать?

Татьяна Орлова: В нашем макрорегионе больше всего от "красных приливов" страдают Япония, Рес­публика Корея и Китай. Корейцы пробовали бороться, распыляя глину, в других странах использовали пестициды и вирусы. Японцы, которые жить не могут без морепродуктов, насыщали морские осадки кислородом, регулировали сброс удобрений, делали еще много чего, но пришли к выводу, что все действия экономически невыгодны. Более того, сокращения числа "красных приливов" они добились, но на место микроводорослей, которые их вызывают, пришли другие динофлагелляты, куда более опасные для человека.

Каков выход? Изучение и постоянный контроль! Развитие токсичных водорослей надо контролировать, и как только их концентрации превысят установленные ПДК, добычу морепродуктов нужно останавливать. Через пару недель - месяц моллюски сами освободятся от токсинов, очистившись - промывшись - естественным путем. Ведь такие водоросли появляются на короткий срок и "цветут" от трех дней до месяца. Надо понимать, что для морских обитателей микроводоросли - основная пища, а бороться с кормом бесполезно.

Не бывает микроводорослей вредных. С точки зрения человека, они могут быть опасными и ядовитыми, но для природы все нужны и хороши. Морские микроводоросли представляют огромный интерес для решения разнообразных биотехнологических задач в сфере фармакологии, медицины, биоминерализации и даже создания новых возобновляемых источников энергии и наноматериалов. Они формировали эту планету, сделали ее пригодной для жизни, в том числе и нашей с вами. Они продолжают свое дело, а нам нужно пытаться узнать о них больше и научиться жить с ними в мире и согласии.

В чем причина цветения токсичных микроводорослей на Камчатке?

Татьяна Орлова: Это целый комплекс причин. Однозначно можно сказать, что сложилась экстремальная, совершенно не­обычная гидрологическая ситуация. Ей способствовали не только температурная аномалия (показания термометра на четыре градуса выше привычных значений), но и сила, направления ветров, поверхностных и глубинных течений и многие другие факторы. Скажу банальность: мы имеем дело со сложным и масштабным процессом глобального изменения климата, на которое каждый организм реагирует в силу своих свойств и умений.

Исходя из этого, можно предположить, что "красные приливы" у берегов Камчатки будут повторяться?

Татьяна Орлова: Не исключено, что цветения были и в прошлом, и в позапрошлом годах. Просто не было серфингистов, получивших ожоги, не появилось набравшее миллион просмотров видео с погибшими морскими ежами и звездами. Чтобы делать выводы, нужно вести наблюдения в динамике, и параметры для сравнения должны быть сопоставимы - по датам, месту.

Камчатские власти - молодцы. Они инициировали исследования, которые позволят понять глубже суть происходящего, определить, где возможны новые "красные приливы". Мы подали заявку на участие в этих работах. Возможно, на федеральном уровне появятся планы начать большую программу по изучению экологической ситуации в целом, чтобы на примере Камчатки отработать проблемы, связанные с обеспечением биологической безопасности в Дальневосточном федеральном округе, включая Арктическое побережье.