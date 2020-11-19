В Приморье без электричества остались 120 тысяч жителей

В Приморском крае из-за выпавшего снега и ледяного дождя без электричества остались около 120 тысяч человек.

Непогода привела к авариям на линиях электропередач - сбои произошли на 1385 трансформаторных подстанций. Без света на 15 часов местного времени оставались жители Владивостока, Артема, Большого Камня, Фокино, Спасска-Дальнего, Шкотовского и Надеждинского районов.

В ликвидации последствий циклона задействованы 85 бригад и больше 200 единиц техники на дорогах, сообщает пресс-служба правительства края.

За сутки в регионе выпало до 30 миллиметров осадков, скорость ветра достигала 27 метров в секунду.