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19.11.2020 04:13
Рубрика: Общество

В Приморье снег и ветер оставили без электричества 30 тысяч жителей

Текст: Ольга Журман

Аварийные бригады коммунальных служб в Приморском крае приступили к ремонту электросетей, поврежденных из-за циклона, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Приморье циклон принесет ледяной дождь

Над краем сначала прошел дождь, потом снег, сопровождаемый ветром. Это привело к обледенению проводов, налипанию на них снега. В результате без электроэнергии остались 30 тысяч жителей Владивостока и города Артема.

- Сейчас идет восстановление поврежденных участков, осложняется ремонт продолжающимися осадками и сильным ветром. Задействованы дополнительные бригады, техника повышенной проходимости, - говорит заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко.

Как сообщается на сайте мэрии Владивостока, с ночи в городе работают дорожные службы, 130 человек чистят тротуары. Почти по 20 адресам фиксируются упавшие из-за тяжести обледеневших веток деревья, говорится в сообщении. К слову, два упавших дерева наблюдает корреспондент "РГ" во дворе своего дома.

Ограничен въезд большегрузов на территорию Владивостока. Возникли перебои с движение пригородных электричек, но сейчас уже возобновлено.

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