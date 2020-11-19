В Приморье власти города Артема ввели режим ЧС

В Приморском крае введен режим ЧС в Артемовском городском округе, сообщается на странице администрации в Instagram.

Решение принято из-за того, что в городе без электроэнергии остаются более 380 многоквартирных и почти 3,5 тысячи частных домов. Аварии вызваны выпавшим мокрым снегом и сильным ветром, в результате наблюдается обледенение линий электропередач, перехлест проводов и падение обледенелых деревьев.

Обесточены насосные станции. В результате без тепла около 1,5 тысячи жителей, без воды - около 20 тысяч.

В местных школах отменены занятия, не работает часть детских садов.

Примгидромет прогнозирует ухудшение непогоды днем 19 ноября.