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19.11.2020 05:52
Рубрика: Общество

В Приморье власти города Артема ввели режим ЧС

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае введен режим ЧС в Артемовском городском округе, сообщается на странице администрации в Instagram.

В Приморье снег и ветер оставили без электричества 30 тысяч жителей

Решение принято из-за того, что в городе без электроэнергии остаются более 380 многоквартирных и почти 3,5 тысячи частных домов. Аварии вызваны выпавшим мокрым снегом и сильным ветром, в результате наблюдается обледенение линий электропередач, перехлест проводов и падение обледенелых деревьев.

Обесточены насосные станции. В результате без тепла около 1,5 тысячи жителей, без воды - около 20 тысяч.

В местных школах отменены занятия, не работает часть детских садов.

Примгидромет прогнозирует ухудшение непогоды днем 19 ноября.

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