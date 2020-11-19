Во Владивостоке упавшая с крыши бетонная плита раздавила автомобиль

Бетонная плита упала с крыши 9-этажного дома и придавила автомобиль, припаркованный рядом с подъездом. По счастливой случайности никто не пострадал. Видео инцидента активно обсуждают в социальных сетях.

На ролике видно, как хозяин джипа чистит его, затем поднимает голову и отбегает от машины. Буквально через секунду на автомобиль падает плита.

Пользователи интернета поздравляют мужчину с новым днем рождения. Есть и такие, кто задается вопросом, почему он поставил автомобиль так близко к входной двери подъезда.

Сегодня на Владивосток обрушилась непогода, идет ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах, есть проблемы с интернетом. Ломаются обледенелые деревья, в соцсетях пишут о десятках случаев, когда они упали на автомобили или рядом, перекрыли дороги.

Циклон накрыл несколько районов края, сообщалось, что без света остались 30 тысяч человек. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.