Самарская область представила на федеральном уровне свои дорожные ноу-хау

18 ноября в Москве стартовал форум "Транспортная неделя 2020". В нем принимает участие официальная делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

Свои достижения в сфере дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры регион презентовал на выставке форума "Транспорт России", которую осмотрел председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В экспозицию Самарской области вошли ключевые проекты, реализуемые в губернии. В их числе, строительство обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Строительство Волжского моста - крупнейший в стране проект, реализуемый на основе механизмов ГЧП: объем частных инвестиций составляет более 120 миллиардов рублей.

Напомним, реализация масштабного и уникального проекта стала возможной благодаря системной работе регионального правительства и лично губернатора Дмитрия Азарова. В короткие сроки было подготовлено обоснование проекта, проведен ряд переговоров, в результате которых удалось скорректировать транспортную стратегию страны и отстоять интересы Самарского региона.

Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 километров в час позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны "Тольятти", технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", АвтоВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации.

В рамках реализации проекта специалисты построят новые автомобильные дороги и подъездные пути общей протяженностью почти сто километров, в том числе 3,7 километра составит сам мост. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М5 "Урал" к Ульяновску, на левом - с М5 "Урал". В настоящее время работы активно проводятся на обоих берегах.

- Самым главным проектом, который был на форуме отмечен председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, является международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай". Мы опережающими темпами "зашли" в этот проект, создали условия на региональном уровне, чтобы этот межгосударственный проект начал реализовываться раньше намеченных сроков. Мостовой переход через Волгу строится уже практически год, начаты работы по подготовке территорий, связанных со строительством самой дороги, - отметил Дмитрий Азаров. - Этот проект заслуживает повышенного внимания, поэтому мы и представляем его на форуме, и рады, что члены правительства Российской Федерации, заинтересованные эксперты могут здесь с ним ознакомиться".

Напомним, что Волжский мост - не единственный, который в настоящее время строится в регионе: одновременно реализуются проекты по созданию мостовых переходов через реку Сок и реку Самару. Параллельное строительство сразу трех мостов через три главные водные артерии региона - уникальное событие в истории Самарской области.

В губернии не только строят новые объекты транспортной инфраструктуры, но и приводятся в порядок существующие магистрали. Основные работы в этом направлении ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Успехи региона в этой сфере отмечены на федеральном уровне: по итогам 10 месяцев 2020 года Самарская область вошла в тройку лидеров РФ.

Помимо достижений в сфере дорожного строительства, на стенде Самарской области также представлены разработки по внедрению интеллектуальных систем управления транспортными потоками, строительству телекоммуникационной инфраструктуры, которая необходима для внедрения полноценного комплекса ИТС и запуска беспилотного транспорта, созданию национальной квантовой сети и электромобилей.

К примеру, одна из самарских компаний представила проект "Защищенная телекоммуникационная инфраструктура Самарской агломерации" или "умная дорога Самара - Тольятти". Проект призван повысить безопасность движения, в том числе при помощи анализа дорожной ситуации в режиме онлайн и информирования водителей о потенциально опасных ситуациях. В текущем году состоялся экспериментальный запуск проекта на участке Московского шоссе в Самаре. Уже сейчас при установке в автомобиле специального считывающего устройства водитель может получить информацию о потенциально опасных ситуациях, таких как нахождение пешехода на проезжей части, открытый колодец, работа спецтехники на дорогах, об экстренном торможении впереди идущего транспорта, даже когда видимость ограничена.

- Это очень важно, особенно сейчас, в ноябре, когда часто бывают туманы. В условиях практически нулевой видимости водитель может узнать, что впереди есть пешеход, другое транспортное средство, - отметил Дмитрий Азаров.

Специальные устройства в рамках проекта будут установлены на транспорт, обслуживающий дорожную сеть региона. Устройства также есть в свободной продаже, но массовое производство пока не налажено и стоимость одного комплекта довольно высока. Глава региона поручил проработать вопрос о создании предприятия по производству таких приборов на территории Самарской области, поставить изготовление устройств "на поток", чтобы обеспечить доступность для массового потребителя, а значит, обеспечить безопасность самарских автолюбителей.

- Мы планируем расшить проект до реальной трассы Самара - Тольятти. Проект объединит интеллектуальную информационную платформу и платформу V2Х, обеспечит обслуживание подключенного высокоавтоматизированного беспилотного транспорта. В дальнейшем на участке трассы можно будет подключить все самые современные элементы ИТС в режиме реального времени. Это будет первая трасса в Российской Федерации, где на участке магистрали работает такая система, - пояснила гендиректор компании-разработчика Елена Бибикова.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Итоги этого года, которые уже можно подводить, говорят о том, что мы качественно, в срок, на радость людям и со своевременно предоставленной отчетностью реализуем все проекты. Именно такая работа на опережение позволяет претендовать на дополнительное финансирование даже в течение года, и в этом году мы также неоднократно получали дополнительное финансирование наших крупнейших проектов. Залогом успеха является качественная работа, работа в соответствии со всеми регламентами, работа на опережение. Целый ряд проектов мы выполнили досрочно по сравнению с нормативными параметрами. Рассчитываю, что так будет и впредь.