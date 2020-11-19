В Башкирии появился первый медицинский робот: на республиканской станции переливания крови готовят к деятельности робота по имени "Донни". Он приехал в Уфу из Перми на прошлой неделе. Сейчас его распаковали и готовят к работе. Идет тестирование, настройка.

- Несмотря на коронавирус, простаивать умной машине не дадим, - рассказывает заместитель главного врача станции переливания крови Рафаэль Зиятдинов. - Робот будет встречать доноров, узнавать имя, фамилию, рекомендовать надеть бахилы и маску, снять верхнюю одежду. Кроме того, займется измерением давления, пульса, температуры, узнает рост и вес донора. Все полученные данные будут поступать врачу на компьютер. Будет сэкономлено немало времени и у наших посетителей, и у персонала станции.

Но чтобы робот смог передавать собранную информацию, его надо подключить к внутренней компьютерной сети станции. Чтобы это сделать, необходимо кроме чисто технических вопросов пройти ряд согласований. Кроме того, каждый возможный донор проверяется на наличие инфекционных заболеваний, например туберкулеза. Все это занимает много времени, и потому сбор таких данных также хотят поручить "механическому медику". Но опять же возникает вопрос защиты персональных данных.

- И это тоже немало времени. Поэтому мы решили, что пока "Донни" будет проводить беседу с посетителем, измерять давление и прочее, все это сразу же станут распечатывать на бумаге и выдавать на руки донору. А он передаст сведения врачу. Но даже при таком варианте время приема сократится. К тому же это первый медицинский робот в Башкирии, и надо нарабатывать опыт его использования. Искусственный интеллект станет неплохим помощником врачей, - уверен Рафаэль Зиятдинов.

Кстати, как только стало известно, что на станции переливания крови появится робот, объявили конкурс на его имя. Было предложено несколько вариантов. По итогам голосования победил как раз "Донни" - от слова "донация", то есть добровольная сдача крови. Так сейчас и зовут первого в республике медицинского робота.