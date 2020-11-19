В Татарстане 14-летний подросток спас из огня трех своих братьев

Пожар произошел ранним утром в селе Большие Полянки в Алексеевском районе Татарстана. В 7 утра по системе "112" поступило сообщение, что горит частный дом и сарай.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что четверо детей, находящиеся дома одни, самостоятельно покинули помещение. Как выяснилось, старший сын 2006 года рождения проснулся, услышав звук автономного пожарного извещателя.

Выход был заблокирован огнем. Тогда подросток разбил окно и вытащил из дома трех своих младших братьев. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло пол часа.

Оказалось, что пожарные извещатели были установлены еще 6 апреля 2018 года по республиканской программе. Причину пожара выясняют следователи.