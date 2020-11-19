В Удмуртии полицейские сообщали об умерших ритуальному агентству

Полицейские одного из подразделений МВД Удмуртии сообщали об умерших и персональные данные их родственников ритуальному агентству. За это в 2019-2020 годах они получали от организации вознаграждения, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

По факту происшествия в отношении 32-летнего и 40-летнего сотрудников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России "Получение взятки за незаконные действия". 37-летнего сотрудника ритуального агентства, который ранее тоже работал в полиции, подозревают по части 3 статьи 291 УК России "Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий".

Кроме того, во время следственно-оперативных мероприятий выяснилась его причастность к регулярному получению взяток во время службы в полиции от представителя другой ритуальной компании. Взамен также представлялись личные данные близких родственников умерших.

Сейчас все трое уже задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.