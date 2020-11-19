В Ульяновской области врачам поможет "медицинский десант"

18 ноября губернатор Сергей Морозов провел совещание по вопросам организации работы "медицинского десанта".

"Нагрузка на систему здравоохранения растет, особенно мы это видим в Ульяновске, Димитровграде и еще в ряде населенных пунктов. Дополнительной мерой поддержки станет создание выездных мобильных бригад в Ульяновской области. Правительство готово выделить дополнительное финансирование. Такой региональный "медицинский десант" будет оказывать консультативно-методическую помощь в муниципалитетах. В состав этих бригад должны войти и специалисты других профилей, которые смогут оказать организационную поддержку. Бригады будут выезжать в муниципальные образования и помогать налаживать процесс оказания медицинской помощи. Где необходимо, специалисты станут вести приём по тем врачебным специальностям, которых на местах не хватает. Это позволит снизить нагрузку на региональное здравоохранение. Рассчитываем, что благодаря этим мерам люди будут оперативнее получать медицинскую помощь, а пациентов с хроническими заболеваниями можно будет оградить от более серьезных проблем со здоровьем", - подчеркнул Сергей Морозов.

По информации Минздрава Ульяновской области, "медицинский десант" будет проводить своеобразный аудит организации оказания медицинской помощи населению, а также оказывать практическую помощь пациентам и организационно-методическую поддержку учреждениям здравоохранения. В состав десанта входят главные внештатные специалисты министерства, которые наиболее востребованы в нынешней эпидемиологической ситуации: эпидемиолог, инфекционисты, пульмонолог, анестезиолог-реаниматолог. Выездная работа проводится в соответствии с графиком, начиная с 18 ноября.

Также глава региона обратил внимание на необходимость сокращения времени ожидания пациентами скорой и неотложной медпомощи. Для этого на базе Ульяновской областной станции скорой помощи создан специальный координационный центр.

"Люди должны оперативно получать помощь на дому, в поликлиниках и при поступлении в больницу. Если для этого необходимо усилить работу медиков дополнительным транспортом, то нужно использовать все свободные машины в органах власти и иных учреждениях, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками. По заявкам муниципалитетов мы готовы выделить дополнительные средства. Кроме того, необходимо максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую помощь, разгрузить службу. Для этого нам предстоит дополнительно усилить работу колл-центров, чтобы каждый мог получить помощь в короткие сроки. Прошу взять в муниципалитетах на контроль эту тему. Если надо, привлечем к работе волонтеров. Сейчас важно своевременно и оперативно принимать решения, промедления недопустимы", - сказал Сергей Морозов.

Благодаря интеграции автоматизированной диспетчерской информационной системы с региональной медицинской информационной системой сотрудники скорой помощи могут отслеживать базы ковидных госпиталей и доставлять пациента в те учреждения, где есть свободные места.

"В случаях обращений пациентов с симптомами Covid-19 в виде повышения температуры, головной боли или кашля, не угрожающих жизни, вызовы передаются в неотложную помощь или регистратуры поликлиник. При угрожающих жизни состояниях к пациентам выезжает скорая помощь. За сутки поступает около 1,2 - 1,5 тысяч вызовов на скорую. Пока мы справляемся, если не будем перегружены работой, свойственной для отделений неотложной помощи поликлиник", - сказал главный врач Ульяновской областной клинической станции скорой помощи Айрат Имангулов.