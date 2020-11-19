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19.11.2020 12:37
Рубрика: Власть

Эксперты: Имидж "дикой" Тувы уходит в прошлое

Изменения в инвестиционном климате Тувы, которые произошли в последние годы, стали одной из тем для обсуждения на Совете по инвестициям республики. Заседание совета состоялось в Кызыле.

- Имидж "дикой" Тувы уходит в прошлое, - заметил эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов. - По старинке кого-то еще могут пугать особенностями менталитета республики, но в целом это уже выглядит, как анахронизм.

Эксперт напомнил, что еще некоторое время назад деловые люди остерегались не просто вкладываться, а вообще боялись приезжать в республику.

Фото: Чингис Саая
Инвестиционный климат Тувы: глобальное потепление

Андрей Тихонов уверен, что глава Тувы Шолбан Кара-оол приложил колоссальные усилия для того, чтобы внести коррективы в незаслуженно приниженный имидж республики. Именно поэтому сейчас Тува занимает лидирующие позиции по темпам прироста инвестиций.

Последние данные Росстата показали, что по индексу прироста инвестиций в основной капитал республика оказалась на 15 месте в стране, а в Сибирском федеральном округе ворвалась в тройку лидеров, показав второй результат в первом полугодии - 120,4 процента.

- Подобные показатели республиканской экономики, на первый взгляд, выбиваются из сложившегося в общественном сознании образа Тывы, которую ассоциируют, прежде всего, с "диким полем", с высокой криминальной активностью, а также проблемами межэтнического характера - считает заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов. - Но с цифрами не поспоришь, регион постепенно формирует позитивную динамику развития социально-экономических процессов.

- Конечно, обольщаться не нужно, учитывая, что с более низкой абсолютной величины взять более высокую процентную планку прироста обычно легче, - считает руководитель направления института исследований и экспертизы государственной корпорации ВЭБ.РФ Дмитрий Хотько. - Но недооценивать усилия властей региона тоже не стоит - ведь прирост инвестиций устойчив уже несколько лет.

Сейчас республике предстоит закрепить положительные заделы, достигнутые за счет грамотной и поступательной политики привлечения инвестиций. "Структура инвестиций - это еще один факт, заслуживающий высокой оценки, - подчеркнул Дмитрий Хотько. - Если 91,7 процента инвестиций в Омскую область приходится на собственные средства, то Тувы, кроме 57,8 процента собственных средств, имеет 42,2 процента привлеченных. Это и частные инвесторы, и бюджетные инвестиции, а, значит, регион способен показывать этим двум разным группам инвесторов свою привлекательность".

Свое движение вверх по общероссийским рейтингам, отражающим инвестиционную привлекательность. Тува начала два года назад, когда в национальном рейтинге инвестиционного перепрыгнула с 76 на 53 место. Сдвинуть республику, у которой объемы в основной капитал выросли на 22 процента, с занятой позиции в прошлом году не удалось никому.

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