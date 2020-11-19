Инвестиционный климат Тувы: глобальное потепление

Прошедший в Кызыле Совет по инвестициям, собравший практически всех крупнейших недропользователей республики, наглядно продемонстрировал, что "работа с документами" в Туве налажена на должном уровне, а экспертиза позволяет инвесторам экономить, исключая ненужные затраты. Не случайно последние три года республика движется вверх в национальных рейтингах инвестиционной привлекательности, демонстрируя рост доверия к Туве, которая еще недавно казалась регионом, далеким от стабильности.

Движение вверх по общероссийским рейтингам, отражающим инвестиционную привлекательность. Тува начала два года назад, когда в национальном рейтинге инвестиционного перепрыгнула с 76 на 53 место. Сдвинуть республику, у которой объемы в основной капитал выросли на 22%, с занятой позиции в прошлом году не удалось никому.

Одновременно в Туве существенно уменьшилось административное давление на бизнес. Значительно сократились обязательных процедур при подключении к электроэнергии и другим коммуникациям. Только за последние три года в республике среднее время получения разрешения на строительство уменьшилось с 268 до 62 дней, а сроки проведения экспертизы проектной документации вместо прежних 45 суток теперь занимают 22 рабочих дня.

"Такие серьезные перемены, разумеется, не в один миг и не по щелчку пальцев происходят, - сообщил на заседании Совета Шолбан Кара-оол, заметив, что расчистка административных барьеров для бизнеса, создание благоприятной среды и защиты для инвесторов - дело кропотливое и долгое. - Это был непростой и болезненный процесс, поскольку пришлось ломать устоявшиеся схемы работы, принуждать ведомства и организации выходить из зоны своего комфорта ради обеспечения комфорта для предпринимателей".

О титанических сдвигах в работе с документами немало было сказано на прошедшем Совете по инвестициям. Генеральный директор российской компании "Интергео" Лев Кузнецов не скрывал своего восторга от того, что его предприятию понадобилось менее двух недель на получение разрешений на строительство ЛЭП и горно-обогатительного комбината. Более того, он признал, что предложенная правительством Тувы схема строительства дороги до Ак-Сугского месторождения позволила избежать расходов на сумму около 40 млрд рублей, что составляет почти треть всей стоимости инвестиционного проекта.

Слова благодарности прозвучали от руководителя компании "Auriant Mining" Данило Ланге, который особо оценил усилия властей Тувы в проекте модернизации производства. Шведский недоропользователь, осваивающий Тарданское месторождение, совсем недавно получило лицензию на разработку Кара-Бельдырского месторождения рудного золота, которое расположено на территории Каа-Хемского района, где берет начало Енисей. Власти республики неоднократно указывали предприятию на высокую степень экологических угроз, связанных с использованием технологии кучного выщелачивания с использованием высокотоксичного цианида.

Фото: Чингис Саая

Теперь же переход на новую технологию чанового выщелачивания позволил компании извлекать из руды 90 % золота вместо 60. С ее помощью Auriant Mining планирует увеличить объемы производства благородного металла до двух тонн в год, вовлекая в работу отходы, оставшиеся после кучного выщелачивания. Предполагается, что новшество может существенно продлить срок эксплуатации месторождения, который по лицензионному соглашению составляет 10 лет.

Подводя итог разговору на Совете по инвестициям, глава Тувы констатировал, что появляются люди, которые готовы в республике вести бизнес. "Конечно, до предпринимательского рая нам еще далеко - отметил Шолбан Кара-оол. - Но то, что сделано, бизнес почувствовал".

От специалистов не укрылось, что свою последнюю реплику руководитель республики адресовал той части бизнес-сообщества, которая считает Туву своей малой родиной. "Назвать ее призывом к репатриации капитала, язык не поворачивается, - заметил Андрей Тихонов. - Но можно считать сигналом, что республика готова трепетно относиться к инвестициям тех, кто, родившись в Туве, вынужден был когда-то уехать в другие регионы России".