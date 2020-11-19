Кто в детстве не мечтал продавать мороженое или делать на тортах разноцветные кремовые розочки? Но, как показывает жизнь, не всем и на своей-то кухне удается вкусно приготовить да еще красиво подать на стол. Мама троих детей Наталья Бутарева сумела не только научиться печь торты, но и влюбить в них новосибирцев, ставших постоянными клиентами ее кондитерской. А еще она вполне могла бы стать прототипом героини известного сериала "ИП Пирогова".

Наталья Бутарева: Даже в самой сложной ситуации лучше действовать, чем ничего не делать. Фото: Татьяна Кравченко

Мы беседуем в офисе - маленьком кабинете, за стеной которого производственный цех. В двух шагах от здания - кондитерская. Здесь она уже восемь лет: пережила не один кризис, стойко держится и в пандемию.

- Наталья, насколько я знаю, вы окончили гуманитарный факультет Новосибирского госуниверситета, успели поработать в федеральном информагентстве. Когда и почему решили делать торты на продажу? - интересуюсь у владелицы "сладкого" бизнеса.

- Когда я выполняла задания редакции, то поняла, что это не мое. Я считаю, главное, что дал мне университет, - способность все время учиться, работать с информацией, анализировать. Мои родители воспитывали во мне самостоятельность, ответственность за то, что делаешь, не было скидок на то, что я девочка. Поэтому, сколько себя помню, я хотела открыть свое дело. Такой вот характер, - отвечает Наталья.

Большим стимулом и помощником, по ее словам, стал интернет. Ей было интересно делать сайты и видеосюжеты, фотографировать и писать. И это тоже помогло и помогает в развитии бизнеса. Без этих навыков сейчас никуда. После обучения в онлайн-школе "Свое дело" Наталья Бутарева серьезно задумалась: а чем бы она действительно хотела заниматься? Вспомнила, как в детстве любила украшать уже готовую еду. "Видимо, есть во мне от природы эстетическое чувство, мне нравилось смешивать ингредиенты, экспериментировать в области нового вкуса", - отмечает она. Все это необходимо при изготовлении тортов.

Стала изучать различные сайты, видеоролики и уроки известных кондитеров, повторяла за ними. Потом сразу начала печь торты на заказ и с каждым новым изделием росла как профессионал. Сейчас может сама сделать и украсить любой торт, даже самый сложный.

Но сама Наталья сейчас в кондитерской не готовит - хватает других профессионалов, которым она полностью доверяет, зная, что они справятся с любым заказом. Может что-нибудь посоветовать, поучаствовать в украшении изделия.

Привыкать к директорскому креслу без опыта руководства ей было сложнее. Говорит, что приходила на работу и не знала, как сказать сотруднику, чтобы тот выполнил поручение. Но со временем научилась. Сейчас, помимо закупок сырья, финансовых и прочих вопросов, занимается наполняемостью сайта, составляет описание продукции, продвигает бизнес в соцсетях. Отвечает на звонки и сообщения в мессенджерах, хочет запустить чат-бот. Уверена, что предприниматель должен прежде всего уметь решать проблемы: "Я могу сама выполнить заказ, но как руководитель вижу свою задачу в том, чтобы организовать процесс. Это бизнес-подход".

Руководитель предприятия, на котором трудится более десяти профессиональных кондитеров, она не стала обращаться за государственной и банковской поддержкой, предлагаемой субъектам малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. Решила рассчитывать на собственные, а не кредитные возможности. Реальную помощь оказал арендодатель, который снизил арендные платежи в тяжелое для предпринимателей время.

- Наша миссия - радовать людей. Сегодня потребность в этом особенно ощущается. Помимо собственного магазина-кондитерской, у нас с первых дней работы есть услуга доставки, и сейчас нас это сильно выручает. Сервис не надо налаживать с нуля - сотрудничаем с операторами доставки еды, - делится опытом Наталья Бутарева.

В свое время пробовала зайти в крупные торговые сети - не получилось.

- Надо выдерживать жесткие требования ретейла по объемам поставок, а у нас небольшое предприятие, - объясняет Наталья. - Кроме того, у нашей продукции срок годности сильно ограничен, так как мы не добавляем консерванты. Индивидуального подхода в масс-маркете нет. А торт - такой продукт, о котором надо рассказывать.

Она уверена, что главное - любить свое дело. Тогда все получится. Да, трудности были всегда. Первые три года работали без прибыли. Потом стали зарабатывать немного с продажи одного торта. Но все равно не могли позволить то, чего хотелось для развития предприятия. Два года назад ушел крупный клиент, сильно упал оборот. А не платить зарплату и аренду нельзя. Тогда Наталья впервые серьезно задумалась о том, чтобы расстаться с бизнесом. И вдруг поняла, что ее дело - это паром: что бы ни произошло, он движется в заданном направлении. И всегда лучше действовать, чем ничего не делать. Поэтому она действует и мечтает о кондитерском бутике.

Сейчас рынок кондитерских изделий довольно насыщен. Чуть ли не в каждом дворе пекарни, кондитерские. Однако Наталья убеждена, что места хватит всем. И охотно делится своими знаниями и опытом с желающими научиться делать вкусные торты и открыть кондитерский бизнес.

Начинающим бизнесменам-кондитерам Наталья советует сначала найти клиентов. Печь умеют многие, но далеко не все смогут продать свое изделие. Ошибка в том, что люди регистрируют предприятие, арендуют помещение, а потом просто не знают, за что браться. И надо понимать, что если хобби превращается в бизнес, то хобби вы потеряете. Это совершенно разные подходы.

- Выбранное мною занятие исполняет мое желание - делать мир красивее и лучше, быть нужной, общаться с людьми. Я до сих пор лично принимаю заказы. Мне нравится знакомить клиентов с нашими возможностями, - делится опытом Наталья. - Часто слышу: "Сделайте на свой вкус". Нет, так не бывает. Когда начинаешь общаться с заказчиком, выясняется, что и это ему не нравится, и то он не любит. Поэтому залог успеха нашего предприятия - как можно лучше понять клиента, найти то, что ему нравится. Тогда и человек доволен, и мы счастливы.

Справка РГ

По данным сервиса "2ГИС", в Новосибирске на начало ноября этого года насчитывалось 496 кондитерских и 325 пекарен.