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19.11.2020 11:06
Рубрика: Власть

"Красмаш" круглосуточно производит кислород для красноярских больниц

Красноярский машиностроительный завод в круглосуточном режиме производит кислород для больниц Красноярска и края.

Руководство предприятия в условиях пандемии по просьбе министерства здравоохранения края нарастило производственные мощности, что позволило значительно увеличить количество выпускаемых баллонов с кислородом и обеспечивать их постоянную доставку в медицинские учреждения региона. Сейчас кислород в больших объемах требуется для поддержки пациентов с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в стационарах.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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В производстве криогенной продукции на заводе задействованы две установки. Они разделяют воздух на азот и кислород, что позволяет выпускать газообразный и жидкий азот, а также жидкий технический и медицинский кислород. Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества. Жидкий медицинский кислород включен в Государственный реестр лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ, что гарантирует его качество и безопасность для потребителей.

За счет наращивания производственных мощностей завод за последние два месяца увеличил производство кислорода в два раза до тысячи тонн в месяц. Баллоны доставляют в Красноярский краевой онкологический диспансер, клиническую больницу №51 ФМБА России и другие больницы края.

Для справки

Красноярский машиностроительный завод выпускает криогенную продукцию с 1962 года. На протяжении уже почти 60 лет предприятие остается крупнейшим в Красноярском крае и Сибирском регионе производителем жидкого медицинского кислорода, обеспечивающим потребности медицинских учреждений региона в полном объеме. На осуществление производства жидкого медицинского кислорода как лекарственного средства Красноярский машиностроительный завод имеет бессрочную лицензию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В 2015 году на заводе была введена в работу вторая установка разделения воздуха КЖ-2, что позволило увеличить количество выпускаемой продукции.

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