На борьбу с COVID-19 бюджет Приангарья направил более миллиарда рублей

Эта сумма была направлена на приобретение лекарств, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, оборудования для кислородной поддержки, работы лабораторий, а также на оснащение автопарка скорой медицинской помощи, реконструкцию, ремонт и строительство медицинских учреждений.

- С самого начала эпидемии я ездил по больницам и лабораториям Иркутской области. Мне было важно вникнуть во все процессы и проблемы изнутри. Неоднократно был на станции скорой медицинской помощи. Изношенный автопарк и нехватка медиков, переполненные поликлиники и старые больницы. Все эти вопросы невозможно решить за несколько месяцев или даже за год. Но, тем не менее, первые шаги уже сделаны. Федеральное министерство здравоохранения подтвердило, что в следующем году для нашего региона будет предусмотрено финансирование по программе модернизации первичного звена, - сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

В период 2021 по 2025 годы на модернизацию сферы здравоохранения из федерального бюджета региону будет выделено 10,2 миллиарда рублей. На эти средства планируется построить, отремонтировать и провести реконструкцию в 191 медицинском учреждении, приобрести 326 единиц транспорта и 1442 единицы медицинского оборудования.

Глава региона отметил, что вчера в Иркутской области был достигнут рекорд - выздоровело 917 человек, сегодня 813. По данным на 19 ноября, лечение в больницах проходит 4435 пациентов. В режиме ковидных госпиталей работает 57 учреждений Иркутской области. Идет постоянное увеличение коечного фонда. Так, сегодня в Иркутской городской клинической больнице № 3 открыли 90 коек, девять из них - в отделении реанимации.

- В пять раз увеличен коечный фонд. Если весной для лечения ковида было выделено 1195 коек, то сейчас 5439 во всех районах Иркутской области. Пациентов размещаем в больницы в течении суток с момента, когда врач принял решение о необходимости госпитализации, - сказал Игорь Кобзев во время пресс-конференции.

В ближайшее время начнут работать отделения, построенные компанией РУСАЛ в Шелехове, Тайшете и Братске. Их общая мощность составляет 120 мест, но без ущерба для пациентов она будет увеличена в два раза - до 240 коек. Отделения полностью обеспечены лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Строительство аналогичного отделения в Усть-Куте сейчас ведет Иркутская нефтяная компания. Также обсуждается строительство таких корпусов с компанией Газпром в Жигалово, с компанией "Полюс" в Бодайбинском районе. Идут переговоры по открытию 100 коек для лечения заражённых ковидом в Ангарске, Центральной медико-санитарной части № 28 Федерального медико-биологического агентства.

Также Игорь Кобзев отметил, на сегодняшний день увеличены и налажены поставки лекарств в аптечные сети, кроме того с сегодняшнего дня амбулаторные больные начали получать бесплатные медикаменты.

Все это позволяет региональным властям уверенно заявлять, что введение локдауна из-за распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области не рассматривается.

На оперативном совещании глава региона дал поручение создать в области единую информационную систему по взаимодействию с жителями по вопросам COVID-19. Она будет работать на базе телефона горячей линии ГКУ "Безопасный регион" 8 (3952) 43-55-55.

- Необходимо объединить информационные ресурсы действующих ковидных госпиталей и других лечебных учреждений, лабораторий, занимающихся проведением анализов на COVID-19, а также всех поликлиник. Должна быть выработана четкая модель обратной связи медицинских учреждений с пациентами, чтобы информация передавалась без перебоев - подчеркнул глава региона.

Кроме этого, систему планируется дополнить возможностями телемедицины, чтобы пациенты могли в режиме реального времени получать необходимую помощь профильных специалистов.

Сегодня стало известно, что губернатор Иркутской области поддержал проведение телемарафона "Спасибо, доктор!". Объединенный телемарафон, организованный журналистами в поддержку врачей Иркутской области, оказавшихся сейчас на передовой в борьбе с пандемией коронавируса пройдет 4 декабря 2020 года.

Оператором мероприятия является телекомпания "АИСТ". На базе телеканала пройдет семичасовой марафон с участием телекомпаний из Усолья-Сибирского, Братска, Ангарска, Черемхово, Саянска, Усть-Кута. Журналисты выйдут в прямой эфир со студией в Иркутске, расскажут истории своих врачей, поделятся опытом их работы в период распространения коронавирусной инфекции.

В этот день участие в эфире телемарафона примут губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэры городов, врачи, общественники, волонтеры, представители бизнеса, выздоровевшие пациенты, журналисты, фотографы и другие гости.

- Это отличная идея поблагодарить и поддержать тех, кто сейчас стоит на пути распространения коронавирусной инфекции, всех, кто борется за жизни людей. Это не только врачи, но и весь медицинский персонал. Эти люди выдерживают колоссальную нагрузку, посвящая все время лечению заболевших, - сказал Игорь Кобзев.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"