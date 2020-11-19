Несомненно, в жизни нашей страны сфера культуры занимает значительное место. Нам важно не только сохранить нашу национальную идентичность, но и поддержать ее развитие. И, безусловно, развитие цифровых технологий в сфере культуры несет в себе решение многих социальных задач. Торгово-промышленная палата как крупнейшее в России объединение специалистов по продвижению того или иного тренда полагает, что тема креативной индустрии и цифровизации культуры может стать общей для большого сегмента российского бизнеса и государственного сектора.
Можно смело говорить о том, что пандемия стимулировала развитие цифровых технологий. Да, помимо боли, горя и проблем, такие кризисы всегда дают импульс что-то развивать и быстро перестраивать. Мы как раз находимся на этом отрезке пути. В первую волну коронавируса именно цифровизация в сфере культуры помогла не просто обеспечить доступность культурных ценностей, но и сохранить рабочие места. Особенно это касается небольших музеев в отдаленных уголках страны. И сейчас, на перекрестке кризисных явлений, связанных с эпидемической угрозой всему человечеству, развитие креативной индустрии, цифровизации в сфере культуры должно стать общим трендом взаимодействия власти и бизнеса. Власть должна сделать все возможное для того, чтобы предприниматели могли достойно заниматься этими направлениями, в том числе для получения прибыли. Чтобы бизнес вкладывал деньги в эти сферы, в итоге способствуя повышению культурного уровня граждан нашей страны, продвижению наших культурных ценностей за рубежом.
Насколько отечественный бизнес сегодня заинтересован в создании креативных индустрий, культурных кластеров, цифровизации культуры, есть ли у него для этого стимулы? Стимулы должны появиться, их нужно конкретно обозначить в национальных стратегиях и в механизмах реализации национальных проектов. Их необходимо заложить в налоговой политике, четко прописать в Налоговом кодексе. Вкладывать деньги в культуру должно быть выгодно. Пока таких стимулирующих инструментов нет, они еще только зарождаются. ТПП России готова в этом участвовать, поскольку работает в большом спектре законодательных инициатив.