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19.11.2020 05:33

Бизнес и культура

Текст: Максим Фатеев (вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ)
Российская газета - Экономика Сибири № 261(8315)
Креативная индустрия - сфера, где доля занятых творчеством и интеллектуальным трудом превышает пятьдесят процентов, - тема для России новая и недостаточно раскрученная. Между тем во многих странах мира она давно актуальна - по данным Европейской комиссии, занятые в сфере культуры и креативной индустрии организации зарабатывают более полумиллиарда евро в год, что превышает пять процентов общего ВВП стран Европейского союза. Кроме того, это двенадцать миллионов рабочих мест, или 7,5 процента экономически активного населения ЕС. То есть это настоящая индустрия, которую государства совместно с бизнесом создают для того, чтобы культурные ценности были доступны повсюду, во всех уголках мира и для всех, включая самые маломобильные и малокоммуникационные группы населения.

Несомненно, в жизни нашей страны сфера культуры занимает значительное место. Нам важно не только сохранить нашу национальную идентичность, но и поддержать ее развитие. И, безусловно, развитие цифровых технологий в сфере культуры несет в себе решение многих социальных задач. Торгово-промышленная палата как крупнейшее в России объединение специалистов по продвижению того или иного тренда полагает, что тема креативной индустрии и цифровизации культуры может стать общей для большого сегмента российского бизнеса и государственного сектора.

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Можно смело говорить о том, что пандемия стимулировала развитие цифровых технологий. Да, помимо боли, горя и проблем, такие кризисы всегда дают импульс что-то развивать и быстро перестраивать. Мы как раз находимся на этом отрезке пути. В первую волну коронавируса именно цифровизация в сфере культуры помогла не просто обеспечить доступность культурных ценностей, но и сохранить рабочие места. Особенно это касается небольших музеев в отдаленных уголках страны. И сейчас, на перекрестке кризисных явлений, связанных с эпидемической угрозой всему человечеству, развитие креативной индустрии, цифровизации в сфере культуры должно стать общим трендом взаимодействия власти и бизнеса. Власть должна сделать все возможное для того, чтобы предприниматели могли достойно заниматься этими направлениями, в том числе для получения прибыли. Чтобы бизнес вкладывал деньги в эти сферы, в итоге способствуя повышению культурного уровня граждан нашей страны, продвижению наших культурных ценностей за рубежом.

Насколько отечественный бизнес сегодня заинтересован в создании креативных индустрий, культурных кластеров, цифровизации культуры, есть ли у него для этого стимулы? Стимулы должны появиться, их нужно конкретно обозначить в национальных стратегиях и в механизмах реализации национальных проектов. Их необходимо заложить в налоговой политике, четко прописать в Налоговом кодексе. Вкладывать деньги в культуру должно быть выгодно. Пока таких стимулирующих инструментов нет, они еще только зарождаются. ТПП России готова в этом участвовать, поскольку работает в большом спектре законодательных инициатив.

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