Минсельхоз Алтайского края обнародовал предварительные данные об урожае гречихи. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько называет ее "сакральной культурой", ибо редкий год обходится без потребительского ажиотажа и панических слухов, связанных с рынком гречневой крупы. Судя по собранным на Алтае в нынешнем году объемам, дефицита гречки не будет.

Крестьяне научились получать стабильно высокие урожаи, даже если климатические условия были не самыми благоприятными. А в этом году они оказались вполне приемлемыми для выращивания именно гречихи. Летом от засухи в Алтайском крае больше всего пострадала Западная Кулунда, где "сакральной культуры" выращивают немного. Ее основной ареал - предгорные районы и лесостепь, а там ситуация с осадками в целом была нормальной.

По данным регионального минсельхоза, под гречиху было отведено 486 тысяч гектаров (на 23 тысячи больше, чем в прошлом году), а валовой сбор составил 554 тысячи тонн. В сравнении с прошлым годом прибавка вышла весомой - 110 тысяч тонн. По оперативной информации Министерства сельского хозяйства РФ валовой сбор зерна гречихи в целом по стране будет выше среднемноголетних значений - на уровне 800 тысяч тонн. Таким образом, вклад Алтайского края в общероссийский урожай составит порядка 69 процентов. Гречихи будет достаточно не только для загрузки алтайских перерабатывающих предприятий, но и для обеспечения других российских крупяных заводов и экспортных поставок.

Если и стоит ожидать какого-то напряжения в "гречишном вопросе", то только в части взаимоотношений между производителями и переработчиками. Но это обычное дело.

- Повода для тревоги нет: гречихи вырастили достаточно, чтобы загрузить перерабатывающие предприятия. К тому же в стране достаточно большие переходящие остатки этой культуры, поэтому дефицита не ожидается, - подтвердил президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. - Сейчас сельхозпроизводители, которые, к счастью, находятся в достаточно устойчивом финансовом положении по сравнению с предыдущими годами, могут не торопиться с продажей гречихи.

Соответственно, крупяные заводы загружены не в той степени, как бывало по осени - при этом поступающего на заводы зерна хватает для выполнения всех заказов. На сегодняшний день спроса, стимулирующего рост цен, нет. Поэтому закупочные цены остаются достаточно высокими.

Одна из причин таких высоких цен (36-38 рублей за кило-грамм) - весенний ажиотажный спрос, когда в разгар первой волны коронавируса домохозяйки бросились пополнять продуктовые запасы. Эта планка почти в два с половиной раза выше закупочной цены на пшеницу. Пойдет ли она на понижение, зависит от финансового положения сельхозпроизводителей и реализации готового продукта в торговых сетях. Заводы отгружают гречневую крупу по 55-57 рублей за килограмм - и рентабельность здесь практически нулевая.

Самих крестьян высокие закупочные цены на зерно гречихи, конечно же, радуют.

- Погодные условия были средние, но урожайность все равно получилась неплохой - мы намолотили тринадцать-четырнадцать центнеров с гектара. А нынешние закупочные цены лишний раз говорят о том, что это высокомаржинальная культура, - отмечает фермер из Косинского района, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Траутвейн.

В этом же районе возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Иванов, также имеющий большой опыт в выращивании гречихи.

- В целом погода благоприятствовала, год для нашей почвенно-климатической зоны выдался удачным. Урожайность гречихи составила около семнадцати центнеров с гектара, - сообщил он корреспонденту "РГ". - Что касается закупочных цен, то прошли те годы, когда переработчики поднимали производство, так сказать, на наших костях. Раньше как было - отдали урожай и ждем, когда с нами рассчитаются. А рассчитывались не все. Мне до сих пор должны несколько миллионов рублей. Все было как в пословице: "Отдашь руками, а бегаешь ногами". Но крестьяне наконец-то научились считать и работать в рыночных условиях. Спасибо государству - помогло кредитами. Теперь можно что-то придержать для продажи, что-то спланировать в части закупок той же техники. Проблем с реализацией урожая - любых культур - сегодня нет. Покупают не только российские игроки рынка, но и представители Китая и Казахстана. И это для сельхозтоваропроизводителей выгодно - есть с кем торговаться. Мы сдаем зерно гречихи по 37-38 рублей за килограмм, а бывало и по пять рублей, и даже по два. А в магазинах гречневая крупа расходилась по 40-50 рублей за килограмм. Почему такой диспаритет никого не волновал?

- Почему, когда нефть резко подешевела, аграриям не снизили цены на ГСМ и удобрения? - продолжает развивать "ценовую" тему Анатолий Иванов. - Тогда и себестоимость нашей продукции была бы ниже. И мы бы продавали ту же гречку не по тридцать-сорок рублей за килограмм, а по двадцать. Россия сейчас превратилась в крупнейшего зернового экспортера. Зерновая отрасль по своему весу и важности для страны стала второй "нефтянкой". Так давайте же крестьян поддерживать соответствующим образом. .

Компетентно

Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства Алтайского края:

- В этом году в крае вводился режим ЧС из-за засухи. Кроме того, в ряде районов гречиху сеяли позже - ждали осадков. Поэтому были некоторые опасения, что посевы не дозреют, но теплая осень сыграла положительную роль и сельхозпроизводители получили достойный результат.