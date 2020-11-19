В Красноярске состоится Форум предпринимательства Сибири-2020

24-26 ноября 2020 года в Красноярске на площадке МВДЦ "Сибирь" пройдет событие для малого и среднего бизнеса - XIX Форум предпринимательства Сибири.

Это площадка, на которой ежегодно обсуждаются возможности для экономического развития края, Сибири и России в целом, а также представлен широкий спектр деловых услуг для малого и среднего бизнеса.

Запланированы мероприятия по темам финансов и кредитования, мастер-классы и тренинги от красноярских бизнес-тренеров, консультационные площадки контрольно-надзорных органов, специалистов из структур поддержки малого и среднего предпринимательства. Предпринимателям будет представлен спектр услуг, таких как: страхование, инвестирование,микрокредитование, сопровождение тендеров, закупок, аукционов.

Учитывая требования времени, форум меняет формат и спектр возможностей для предпринимателей. Здесь представители малого и среднего бизнеса могут получить необходимые консультации, завязать полезные знакомства, пройти обучение и получить больше практических навыков.

Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19 // МВДЦ "Сибирь".

Дирекция выставки:

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