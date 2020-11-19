В Новосибирске проверят сведения об издевательствах педагога над детьми

Новосибирские следователи начали проверку по факту размещенных в СМИ сообщений об издевательствах над детьми. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, родители обвинили педагога в том, что он тушил спички о руки детей.

Вопиющий случай, по словам матери пятилетних двойняшек, произошел в одном из детских центров языкового развития и творчества. Там ее сыновья подверглись столь изощренным издевательствам со стороны учителя, который также запугивал их.

Следователи начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Случаем заинтересовалась и областная прокуратура. В ведомстве намерены проверить соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и защите прав детей. Кроме того, в прокуратуре дадут оценку действиям сотрудников полиции, к которым мать обращалась за помощью. Однако, по сведениям прокуратуры, там не приняли по ее жалобе обоснованного решения.