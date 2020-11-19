Нынешний год для новосибирских дорожников выдался нестандартным. Это связано не только и не столько с эпидемиологической ситуацией, сколько с финансированием отрасли. В январе поступило 1,12 миллиарда рублей по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Затем Новосибирску были выделены дополнительные средства из федерального бюджета, добавлены ассигнования из городской казны, в результате чего удалось увеличить объемы работ и включить в график ремонта на этот год объекты, запланированные на 2021-й.

В результате в этом году на средства нацпроекта БКАД отремонтировано 11 дорожных объектов. В рамках муниципальной программы развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса обновлено еще тридцать участков дорог.

Всего же за 2019-2020 годы удалось привести в нормативное состояние одну из центральных транспортных артерий Новосибирска, которая объединяет улицы Владимировскую, Фабричную, Большевистскую и Бердское шоссе вплоть до южной границы города.

Одним из основных объектов муниципальной программы стала улица Советская - дорога отремонтирована на всем протяжении (3,2 километра) с перекрестками и примыканиями. На это направлено почти 37 миллионов рублей.

Улица Кедровая расширена до четырех полос, ликвидировано узкое горлышко на Гусинобродском шоссе. Частично разгружены обновленные улицы Большая и Станционная.

Как отмечают в мэрии, после реконструкции проспекта Строителей удалось ликвидировать пробки на выезде из Академгородка. Между тем минувшим летом соцсети буквально разрывались от гнева новосибирцев, живущих в Советском районе и желающих попасть на Обское море. Было ощущение, что, начав ремонт проспекта Строителей, дорожники его бросили, а потом опять вернулись. Все лето Бердское шоссе стояло в пробках в обоих направлениях. "Сняли асфальт, обнажили все колдобины и уже месяц меняют бордюр. При этом перегораживают одну полосу на 200-300 метров одновременно в двух-трех местах и неспешно, силами гастарбайтеров, ковыряются. Есть какая-то управа на произвол подрядчика?" - написал один из пользователей.

Проблемы с качеством и культурой дорожных работ признал мэр Анатолий Локоть.

- Недопустимы разрытые дороги, строительная грязь, которая на колесах техники разносится по городу, открытые люки во время ремонта, развешенные на столбах провода, установленные посреди тротуаров световые опоры. На отремонтированном в прошлом году Красном проспекте - уже колея на месте стыковок. Есть ведь технологии, позволяющие делать полотно единым. Прошла волна жалоб по поводу крышек люков, которые вываливаются чуть ли не сразу после ремонта дорог.

Всего выявлено свыше 160 замечаний, которые должны быть устранены подрядчиками по гарантийным обязательствам, предусмотренными при выполнении работ в рамках нацпроекта БКАД.

В этом году на участке улицы Большевистской применили новые технологии при обустройстве канализационных колодцев (ранее их испытали на Красном проспекте). Специалисты говорят, что они дороже по стоимости, но обеспечивают более длительный срок эксплуатации. В перспективе все люки в городе будут приведены в порядок - это станет отдельным направлением без привязки к ремонту проезжей части в рамках федеральной программы.

Кроме того, при ремонте городских дорог использовали современную асфальтобетонную смесь, изготовленную по технологии SuperPave, - это позволяет получить покрытие, устойчивое к образованию колеи и трещин, к разрушению. Правда, себестоимость ремонта в таком случае существенно увеличивается.

На улице Большевистской впервые выполнено тросовое ограждение для разделения потоков транспорта. На улицах Владимировской и Большевистской использовали новые технологии обустройства колодцев.

При ремонте автомобильных дорог в этом году подрядные организации столкнулись с рядом проблем. Это и нехватка рабочих, вызванная пандемией коронавируса, и простой из-за отсутствия материалов (по той же причине). На многих объектах пришлось решать вопросы с переносом инженерных сетей.

В 2021 году на ремонт и реконструкцию городских дорог предполагается направить 1,1 миллиарда рублей. В частности, продолжится реконструкция улицы Кедровой, начнутся работы на улицах Хилокской, Волочаевской, Сибиряков-гвардейцев.

Уже состоялись конкурсные процедуры по трем объектам реконструкции. До конца года будет заключено шесть контрактов. Перечень объектов дорожного ремонта по муниципальной программе будет определен весной - по итогам оценки состояния дорог после зимнего периода.

Справка РГ

В результате дополнительного финансирования по нацпроекту БКАД продлены участки ремонта на улице Большевистской в районе карьера "Борок" и на перекрестке с улицей Добролюбова, на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей, на перекрестке улиц Владимировской и Сухарной. Подрядные организации в этом году приступили к новым этапам реконструкции улиц Кедровой и 2-й Станционной (по плану работы должны были начаться в 2021-м). Также удалось полностью завершить ремонт на трех объектах, которые планировалось сдать в следующем году, - на улице Владимировской и двух участках Бердского шоссе (участки от Матвеевки до поселка РМЗ и от проспекта Строителей до границы города).