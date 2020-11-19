В Приангарье пьяный мужчина расстрелял двух подростков из карабина

В Куйтунском районе Иркутской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девушки, сообщили в следственном комитете региона.

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло 18 ноября в селе Барлук. Девушка и ее 17-летний брат сидели в автомобиле возле одного из домов и, по свидетельству очевидцев, громко ссорились.

- В этот момент из дома вышел хозяин в состоянии алкогольного опьянения и произвел в воздух два выстрела из незарегистрированного нарезного карабина марки "Сайга". Затем он несколько раз выстрелил в сторону машины с подростками. В результате девушка скончалась на месте преступления, а брат с огнестрельным ранением головы в очень тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, - прокомментировали в областном СК.

22-летний подозреваемый был задержан полицией на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статьям убийство и покушение на убийство двух и более лиц.