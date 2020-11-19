Племянник экс-главы Дагестана осужден по делу о взяточничестве

Племянник бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова приговорен к шести годам колонии строгого режима со штрафом в 300 миллионов рублей за посредничество при передаче взятки. Как сообщает "Интерфакс", дело рассматривалось в Бабушкинском суде Москвы.

Кроме того, Асхабали Абдулатипов лишен на три года права занимать определенные должности в госорганах. Другой фигурант уголовного дела - экс-глава Докузпаринского района республики Абдурагим Алискеров осужден на семь лет колонии, также со штрафом в 300 миллионов рублей.

Он признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Алискеров передал 20 миллионов рублей, чтобы его назначили на должность главы района.