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19.11.2020 11:24
Рубрика: Происшествия

Племянник экс-главы Дагестана осужден по делу о взяточничестве

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

Племянник бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова приговорен к шести годам колонии строгого режима со штрафом в 300 миллионов рублей за посредничество при передаче взятки. Как сообщает "Интерфакс", дело рассматривалось в Бабушкинском суде Москвы.

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Кроме того, Асхабали Абдулатипов лишен на три года права занимать определенные должности в госорганах. Другой фигурант уголовного дела - экс-глава Докузпаринского района республики Абдурагим Алискеров осужден на семь лет колонии, также со штрафом в 300 миллионов рублей.

Он признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Алискеров передал 20 миллионов рублей, чтобы его назначили на должность главы района.

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