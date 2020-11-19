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19.11.2020 13:40
Рубрика: Происшествия

В Чечне начальник военного склада украл 20 тысяч боеприпасов

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике осужден младший лейтенант, который украл со склада почти 20 тысяч патронов.

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Как сообщает Главная военная прокуратура РФ, начальник склада роты материального обеспечения одной из воинских частей с января по апрель 2020 года украл почти 20 тысяч боеприпасов различного калибра.

На него было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и пункту "в" части третьей статьи 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств").

Грозненский гарнизонный военный суд приговорил начальника склада к четырем годам колонии общего режима. Также его лишили воинского звания. Приговор еще не вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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