Ан-148 доставил в Нижний Новгород карельского подростка с сильными ожогами

Подростка из Карелии отправили спецбортом МЧС России Ан-148 в Нижний Новгород, сообщили в пресс-службе МЧС республики. Юноша получил термические ожоги, перелезая под железнодорожным вагоном.

"РГ" рассказывала об этом ЧП. 16-летний подросток из Кондопоги перебирался через вагон грузового состава. Ему диагностировали ожоги третьей степени. Управление на транспорте МВД по СЗФО назначило проверку. Полицейские напомнили, что напряжение контактной сети на железной дороге составляет 27,5 тысячи вольт.

Медики приняли решение транспортировать мальчика в Приволжский федеральный медицинский университет Минздрава России, где ему окажут необходимую помощь. В течение авиарейса несовершеннолетнего сопровождали медицинские специалисты Центроспаса.

Спецборт Ан-148 оснащен современным оборудованием, медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Все это позволяет оказывать поддержку больному во время полета.

Спецборт МЧС с подростком из Карелии уже прибыл в Нижний Новгород.