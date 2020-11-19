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19.11.2020 14:00
Рубрика: Общество

Ан-148 доставил в Нижний Новгород карельского подростка с сильными ожогами

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба МЧС Карелии Фото: Пресс-служба МЧС Карелии
Фото: Пресс-служба МЧС Карелии

Подростка из Карелии отправили спецбортом МЧС России Ан-148 в Нижний Новгород, сообщили в пресс-службе МЧС республики. Юноша получил термические ожоги, перелезая под железнодорожным вагоном.

Фото: iStock
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"РГ" рассказывала об этом ЧП. 16-летний подросток из Кондопоги перебирался через вагон грузового состава. Ему диагностировали ожоги третьей степени. Управление на транспорте МВД по СЗФО назначило проверку. Полицейские напомнили, что напряжение контактной сети на железной дороге составляет 27,5 тысячи вольт.

Медики приняли решение транспортировать мальчика в Приволжский федеральный медицинский университет Минздрава России, где ему окажут необходимую помощь. В течение авиарейса несовершеннолетнего сопровождали медицинские специалисты Центроспаса.

Спецборт Ан-148 оснащен современным оборудованием, медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Все это позволяет оказывать поддержку больному во время полета.

Спецборт МЧС с подростком из Карелии уже прибыл в Нижний Новгород.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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