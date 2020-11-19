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19.11.2020 05:00
Рубрика: Общество

Дед Мороз рассказал о главном желании россиян

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В этом году к Деду Морозу поступили десятки тысяч писем со всей страны. Главный новогодний волшебник рассказал о главной мечте, с которой к нему обращались россияне.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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- Очень многие просили здоровья, для себя и для своих близких, - рассказал Дед Мороз во время пресс-конференции на своей вотчине в Великом Устюге.

Просьбы о здоровье Дед Мороз получает каждый год. Главный новогодний волшебник неоднократно признавался, что ему тяжело читать такие письма, часто их пишут дети с тяжелыми заболеваниями, много таких посланий от взрослых. Дед Мороз всем отвечает и желает, чтобы их мечты сбылись.

В этом году в связи с пандемией главному новогоднему волшебнику чаще пишут о здоровье.

Дед Мороз саму пандемию во время пресс-конференции не прокомментировал, но призвал граждан не уповать на одно лишь чудо, а тщательно выполнять предписания врачей, ведь в это непростое время многие медики поистине творят чудеса, спасая самых тяжелых пациентов.

В связи со сложной эпидемической ситуацией даже на вотчине Деда Мороза, где всегда царит праздник, введены определенные ограничения, в частности, все посетители должны быть в масках и перчатках, требуется соблюдать социальную дистанцию. А при входе на территорию вотчины гномы измеряют температуру бесконтактным термометром.

Как признался сам Дед Мороз, "волшебство-волшебством, а правила безопасности везде должны быть одинаковыми".

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