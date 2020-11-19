Как снимают документальный сериал "Дневник Достоевского"

На XXIV фестивале Ф.М. Достоевского в Великом Новгороде и Старой Руссе был представлен проект продюсера Владимира Грамматикова и режиссера Валерия Ткачева - телевизионный документальный сериал "Дневник Достоевского". Уникальность проекта в том, что это первая экранизация художественно-публицистических текстов нашего классика с реконструкцией событий и сюжетов журнала "Дневник писателя".

Ежемесячный журнал "Дневник писателя", философско-литературной публицистики Федора Михайловича Достоевского, выходил в 1876-1877 и 1880-1881 годах. Он был единственным автором (редактором, журналистом, романистом), откликался на волновавшие его события современности, используя практически все литературные жанры. "Я дал слово писать об увиденном, услышанном, прочитанном…", - говорил Достоевский. Журнал этот называют "энциклопедией русской жизни" второй половины 19 века.

Корреспондент "РГ" посмотрела одну из серий, а также несколько промороликов, и поговорила с режиссером Валерием Ткачевым и исполнителем роли Достоевского Амвросием Светлогорским (творческий псевдоним актера).

Достоевский не памятник, а живой, интересный человек

Когда начали работу над фильмом?

Валерий Ткачев: К съемкам приступили в августе 2019 года. Вообще я придумал этот проект еще семь лет назад и предлагал каналу "Культура" на 195-летие Достоевского. Но тогда не сложилось.

То есть уже тогда был готов сценарий?

Валерий Ткачев: Только сценарный план. Когда Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям утвердило наш проект, мы с Владиславом Романовым начали писать сценарий. Нашей задачей было перевести публицистические тексты на язык драматургии. "Дневник писателя" пользовался большой популярностью, Достоевский получал много писем от читателей, они ждали от него ответов на многие вопросы. И мы выбирали истории, сюжеты, которые могут быть экранизированы.

Поскольку "Дневник писателя" - журнал, выходил ежемесячно, я предложил сделать 12 серий, которые будут выходить на телевидении в течение года каждый месяц, как и журнал Достоевского. Названия некоторых серий: "Война", "О молодежи. Обособление", "Парадоксалисты", "Одна несоответственная идея" - это названия статей журнала. Вопросы, которые там звучат, актуальны и сегодня. Федор Михайлович дает возможные выходы из кризисных и сложных ситуаций. Свое мнение на темы и сюжеты, предложенные в каждой серии, высказывает фокус-группа наших современников.

В 2019 году мы сняли первые четыре серии, в этом - еще четыре. И последние четыре должны снять в 2021 году. Серия длится 26 минут. По жанру это докудрама. Есть компьютерная графика.

Как выбираете сюжеты из публицистических статей?

Валерий Ткачев: С одной стороны, сюжетов в "Дневнике" немало, но чтобы снимать в жанре докудрамы, нужно выбирать такие, где есть определенная история, развивающаяся от начала до конца. Скажем, серия "Дело Корниловой". 1876 год. Газета "Новое время" сообщает о петербургской семье, в которой мачеха выбросила в окно ребенка, падчерицу…История, где все есть: завязка, развитие действия, конфликт, кульминация, развязка. Она кинематографична, это докудрама.

Подобных историй в "Дневнике" как раз и немного. Либо нужно писать свои тексты, а у меня задача - сохранить тексты Федора Михайловича Достоевского. Кстати, они настолько современно звучат! В каждой серии можно найти всего 2-3 предложения от нас с Романовым - они понадобились, чтобы перекинуть логический мостик между эпизодами.

Я очень хочу сделать серию под названием "Европа и мы". Практически каждый месяц Достоевский так или иначе обращался к этой теме, к различию менталитета европейского и русского. Потрясающие размышления, но сюжета, на который это положить, оконченной истории, нет.

Где вы снимали?

Валерий Ткачев: Я преподаю во ВГИКе, на курсе Владимира Александровича Грамматикова. В течение нескольких лет мы в павильонах учебной студии делаем курсовые и дипломные работы со студентами актерского факультета. Это знакомое и обжитое место с точки зрения наличия техники и технического персонала. Руководство ВГИКа откликнулось на нашу просьбу снимать в павильоне учебной студии, за что мы очень благодарны.

Как решили проблемы с финансированием?

Валерий Ткачев: Финансирование есть, но оно не настолько большое, чтобы устраивать экспедиции - например, в Петербург, Старую Руссу. Поэтому приходится укрощать свои фантазии. У нас прекрасный художник-постановщик Денис Токарев, выпускник ВГИКа, с которым мы придумали условное пространство, где разворачивается действие создания "Дневника писателя". Основная часть съемок проходит в павильоне.

Снимали еще и в Музее-квартире Достоевского в Марьиной Роще, где родился писатель - музей расположен в бывшем здании Мариинской больницы.

Сейчас нужна помощь - государства или меценатов. Думаем снять, например, серию "Мальчик у Христа на елке" (январский выпуск "Дневника"). Это зимний Петербург. Надо бы снять рождественский праздник в дворянском доме, а это елка, массовка, костюмы. Понадобится качественная компьютерная графика, чтобы воссоздать ирреальные, фантастические видения героя. Или серия о написании "Братьев Карамазовых" - связана со Старой Руссой.

Как нашли актера на главную роль? Благодаря кастингу?

Валерий Ткачев: Нет, кастинга не было. Наверное, не тактично называть имена известных актеров, которые были у меня в мыслях. Но ничего случайного, как известно, не бывает. Владимир Александрович Грамматиков показал мне на телефоне видео с Павлом на Валааме. И я сразу почувствовал: вот кто нам нужен! Амвросий Светлогорский (творческий псевдоним Павла) очень похож на Федора Михайловича. Правда, портретное сходство мне было не особенно нужно. Важно было найти живого, интересного человека, не создавать из Достоевского "памятник", что часто делают, а также человека, прежде всего подверженного страстям, что порождает "достоевщину". В последние годы жизни писатель настолько укрепился в вере, в понимании окружающего мира, глубоко знал людей, думал о будущем - и при всем этом оставался живым, интересным человеком, не только философом и писателем. И в Павле эти качества присутствуют. Конечно, Федор Михайлович Достоевский - это образ, где нет предела совершенству для игры актера. Я люблю работу Солоницына, у него получился очень интересный образ в фильме Зархи "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского".

Чей голос слышим у вас за кадром?

Валерий Ткачев: Были варианты - пригласить для этого дела известных актеров, но тут "под рукой", что называется, оказался наш студент Андрей Нестеренко, начинающий актер. Мне кажется, он достойно справился. Когда мы с ним работали, я говорил ему, чтобы он не рассматривал это как проходную работу. Это отдельная роль - человек со стороны, который знает время, людей, чьи действия и жизнь комментирует. Приводил в пример Копеляна, читающего закадровый текст в "17 мгновениях весны".

Кого из актеров еще пригласили?

Валерий Ткачев: Мне помогает кастинг- директор Людмила Сергеевна Аксенова, она всю жизнь проработала ассистентом по актерам, отыскивала многих - теперь уже звезд - еще на студенческой скамье, хорошо знает актерскую среду, ходит на спектакли в вузы, в театры. Так у нас появились актеры из Ермоловского театра, Малого театра.

Справка "РГ"

Валерий Ткачев окончил филологический факультет Одесского университета, Студию Олега Табакова "Эксперимент", Высшие курсы режиссеров и сценаристов в Москве. Режиссер игровых и документальных фильмов "Посещение", "Легенда об императоре", "Непреходящая истина", "Человек Вечности".

"Сразу разорвал билет в Марсель…"

Исполнитель роли Достоевского Амвросий Светлогорский

Наверное, вы часто слышите, как про вас говорят: "Как похож на Достоевского!"?

Амвросий Светлогорский: Да. Еще чаще говорят (в магазинах, на улице, в транспорте): "Батюшка, благослови!" И сразу начинают вести себя тихо, смиренно. Думают, что я служу в церкви, спрашивают: "А можно к вам прийти?.." То есть люди настолько верят священникам, тянутся к ним…

Бороду специально для съемок отращивали?

Амвросий Светлогорский: Нет, она у меня уже была.

Виделись вы с правнуком писателя? Дмитрий Андреевич Достоевский живет в Петербурге.

Амвросий Светлогорский: Случайно однажды встретил. Понятно, что часто случайное - это не случайность. Зашел в Петербурге в Музей Достоевского в Кузнечном переулке, и тут он, мне говорят: "А вон и правнук Достоевского идет".

Каково это, слышать, когда к вам обращаются - в фильме: "Господин Достоевский. Федор Михайлович!"? Счастье - получить такую роль?

Амвросий Светлогорский: Конечно. Мой друг (он писатель и режиссер), узнав, что я снимаюсь в этом фильме, сказал: "Да ты что?! Ну теперь можно и умирать, такая роль дается раз в жизни".

Когда Владимир Александрович Грамматиков предложил мне сыграть эту роль, я сразу разорвал билет в Марсель (собирался улетать, там были намечены репетиции нового спектакля). Грамматиков познакомил меня с режиссером Валерием Ткачевым, и теперь уже нас не раззнакомить. Валера настолько глубоко понимает Достоевского и чувствует фальшь… Когда играешь такого гения, практически отождествляешь себя с ним, понимаешь, чувствуешь, что делал писатель, мы добивались, чтобы он был естественным человеком, а не "памятником".

Уже в 16 лет я прочитал всего Достоевского и сейчас обращаюсь к его прозе, нахожу все новые ответы на вопросы. Владимир Александрович, движущая сила нашего фильма, привлекает в проект фокус-группы из студентов, молодежи. Чтобы больше узнавали о Достоевском. Потом, глядишь, начнут читать и его романы. А то они видят порой такие спектакли "по мотивам" произведений, что просто ужас. Отец бьет сына в пах. Голые мужики на сцене, в памперсах - братья Карамазовы. Половой акт с Елизаветой Смердящей. Алеша переспал с Грушенькой. Какой это Достоевский? За это пороть надо режиссера.

Все время советую молодежи: читайте Достоевского, великого душеведа. Берете книгу, читаете, не замечаете, сколько времени прошло, а утром оказывается, что вы еще спать не ложились! У меня так было - невозможно оторваться. "Подросток", "Двойник", "Хозяйка", "Белые ночи"… Доберетесь до "Братьев Карамазовых". Поймете, что вокруг происходит. Что такое счастье, любовь, жизнь…

Чем вы занимались прежде?

Амвросий Светлогорский: Снимался в кино, играл в театре. Но наше поколение попало в тот период, когда в театры народ не ходил, кино не снималось, работы у актеров не было. Страшное время. Мой замечательный учитель Ролан Антонович Быков сказал: "Паша, пиши!" - я рассказывал ему разные истории, много идей было в моей голове. И Быков предложил: "Давай снимем фильм по эпосу "Калевала". Пиши сценарий, а я достану деньги, и ты снимешь свой первый большой фильм. А потом снимем еще 20 эпосов, по всему миру! Включая "Махабхарату". Я перелопатил море литературы, несколько дней не выходил из комнаты - только писал, еду мне приносили. Ролику очень понравился мой сценарий, но снять не успели - он умер. Я остался у разбитого корыта.

Слышала, что у вас во Франции свой театр.

Амвросий Светлогорский: Да, небольшой. Называется "Зерцала". Открыл в 2012 году. Я и режиссер, и актер, и худрук. У нас идут "Кроткая" Достоевского и "Шинель" Гоголя. Во Франции нет государственных театров, за исключением гигантов - "Гранд- Опера" и Мольеровского, "Комеди-Франсез". Французы любят Достоевского, ходят к нам, тоже хотят снять кино, но пока денег не нашли - там надо искать деньги на съемки, государство не поддерживает. Я написал несколько романов. Например, "Кающийся гений. Достоевский. Кротость" - о последних годах жизни Федора Михайловича, интересно было бы снять по нему фильм.