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19.11.2020 18:03
Рубрика: Экономика

Предприятия потребкооперации НАО попросят сделать арктическими резидентами

Текст: Вера Черенева (Ненецкий АО)

Департамент природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого автономного округа намерен инициировать процесс включения в числе резидентов Арктической зоны некоммерческих организаций, в первую очередь тех, что работают в системе потребкооперации.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как отмечают в правительстве НАО, статус арктического резидента дает предприятиям специальный пакет мер поддержки, в том числе и налоговые льготы.

Сейчас резидентом Арктической зоны имеют право стать юрлица, а также индивидуальные предприятия, которые зарегистрированы на этой территории.

При этом потребительские общества, зарегистрированные как НКО, арктическими резидентами стать не могут, хотя их роль потребкооперации в НАО довольно велика.

В столице региона, в Нарьян-Маре, работают ретейлеры. Но в отдаленных поселках снабжение граждан продуктами идет через магазины индивидуальных предпринимателей и потребительские общества.

В Ненецком автономном округе, регионе Крайнего Севера, предприятия потребкооперации - это в основном маленькие кондитерские и пекарни. Они снабжают хлебом жителей отдаленных деревень и сел. При этом себестоимость продукции у таких предприятий получается значительно выше, чем даже у коммерческих пекарен на "большой земле".

Золотым оказывается сырье. Поставка грузов в регион - это целый квест. Летом основные грузопотоки идут через водные маршруты, а зимой - по зимнику, который связывает Нарьян-Мар с городом Усинском в Республике Коми. Несмотря на то, что расстояние между городами по трассе составляет чуть более 360 километров, фуры преодолевают этот путь за 10-12 часов, что не может не сказаться на себестоимости муки, масла и других продуктов, которые используются в пекарнях.

Включение этих предприятий в список арктических резидентов даст им возможность снизить расходы на производство.

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