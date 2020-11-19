В Архангельске восьмиклассник скончался в школе на перемене

В Архангельске возбудили уголовное дело по факту смерти ученика в одной из архангельских школ.

Как сообщает региональный следком, на перемене у школьника резко ухудшилось самочувствие и произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия не помогли.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

В одной из архангельских групп в соцсети сообщалось, что мальчик умер во время урока физкультуры. Но в СК региона этого не подтверждают. Известно лишь, что погибший учился в восьмом классе.

Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.