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19.11.2020 10:07
Рубрика: Экономика

В Арктику проведут высокоскоростной интернет

Текст: Евгений Гайва
Проект по строительству трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск - Владивосток запустили Минтранс России, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт", сообщили в Росморречфлоте. Предполагается вывести локальные линии связи в крупнейшие порты и населенные пункты Арктической зоны.

"Проект строительства трансарктической ВОЛС реализуется с целью развития портовой инфраструктуры на трассе Севморпути и формирования цифровой экосистемы региона", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Прокладка оптоволоконной линии позволит создать цифровую инфраструктуру для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике. Также будут решаться задачи геологоразведки, сохранения окружающей среды, обеспечения альтернативы спутниковой связи для северных широт.

Проект реализуется с участием заинтересованных ведомств и предприятий. Оператором трансарктической магистральной подводной ВОЛС станет подведомственный Росморречфлоту ФГУП "Морсвязьспутник".

В регионах Экономика Отрасли Связь Правительство Минтранс Правительство Минтранс Росморречфлот Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Мурманская область Мурманск ДФО Приморский край Владивосток Арктика: битва за ресурсы

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