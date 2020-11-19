В Арктику проведут высокоскоростной интернет

Проект по строительству трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск - Владивосток запустили Минтранс России, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт", сообщили в Росморречфлоте. Предполагается вывести локальные линии связи в крупнейшие порты и населенные пункты Арктической зоны.

"Проект строительства трансарктической ВОЛС реализуется с целью развития портовой инфраструктуры на трассе Севморпути и формирования цифровой экосистемы региона", - говорится в сообщении. Утверждена дорожная карта по развитию 5G Прокладка оптоволоконной линии позволит создать цифровую инфраструктуру для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике. Также будут решаться задачи геологоразведки, сохранения окружающей среды, обеспечения альтернативы спутниковой связи для северных широт. Проект реализуется с участием заинтересованных ведомств и предприятий. Оператором трансарктической магистральной подводной ВОЛС станет подведомственный Росморречфлоту ФГУП "Морсвязьспутник".