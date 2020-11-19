В Гатчине подвели итоги фестиваля "Литература и кино - детям"

В городе Гатчина Ленинградской области завершился VII кинофестиваль "Литература и кино - детям". Впервые он проходил в дистанционном формате.

Как рассказала "РГ" генеральный директор Фонда "Российский кинофестиваль "Литература и кино"" Анна Моденова, на литературный конкурс было прислано более 300 работ, не только из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, но и из Москвы, Омска, Челябинска, Воронежа... География с каждым годом расширяется. Конкурс проходил в трех номинациях: "Рассказ", "Сказка", "Стихотворение". На киноконкурс поступило более 60 работ из 17 городов и поселков, из них были отобраны 28.

Корреспондент "РГ" побывала на церемонии закрытия фестиваля.

Непривычно видеть большой зал кинотеатра "Победа" во время праздничного действия пустым, без зрителей. Но идет прямая трансляция - можно следить за происходящим в соцсетях и на местном телеканале. Все как и прежде: подготовлена программа, выступают танцевальные коллективы, ансамбли… Вот только смотрят их номера "вживую" одни члены жюри. Кадры на экране: эпизоды прошлогоднего, шестого фестиваля. Как же здорово мы жили! Полные залы ребятишек, общение...

Имена победителей объявляют члены жюри литературного конкурса: писатель Валерий Попов, писатель, журналист, главный редактор журнала "Аврора" Кира Грозная, публицист Екатерина Варкан. Лауреатов и дипломантов (обладателей специальных призов) немало. В двух возрастных группах: от 5 до 11 лет и с 12 до 18 лет.

- В прошлом году у нас родилась идея - печатать в журнале рассказы победителей, понравившиеся нашей редколлегии, - рассказала Кира Грозная. - И сейчас мы рассмотрим работы лауреатов и призеров, отмеченных специальными дипломами.

На сцену выносят награды: диплом, красивую памятную статуэтку, букеты, подарки - все это будет отправлено ребятам.

Творчество юных кинематографистов оценивало жюри под председательством известного петербургского режиссера Ирины Евтеевой. Также были две возрастные категории: 5-11 лет и 12-18 лет. Ребята снимали кино по мотивам стихотворений Бориса Заходера, Михаила Светлова, Роберта Рождественского, поэмы Александра Твардовского, сказки Максима Горького, современных поэтов и писателей... Больше всего было представлено мультфильмов, отметила Ирина Евтеева, и большинство работ сделано в 2020 году, в период пандемии. Она поздравила участников фестиваля и их руководителей: "Программа достойная, ребята молодцы. Когда встречаются литература и кино - рождается искусство".

Конечно, дорогого стоит, когда профессионалы такого уровня, оценивая детские работы, говорят: "Очень хороший рассказ, прочтите его!" или "Замечательный мультфильм. Прекрасная, очень достойная работа".

Член жюри, заслуженная артистка России Галина Бокашевская заверила: "Все участники нашего фестиваля - уже победители, просто кому-то немножечко больше повезло, их отметили призами".

Гран-при достался московской Студии компьютерной графики и анимации "КоМарфильм" (руководитель Наталия Судникова) - за мультфильм "Бабушкин кактус".

Прямая речь

Валерий Попов, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга:

- На этом фестивале соревнуются литература и кино. Я, как писатель, болел за юных писателей. У нас две возрастные группы. Что интересно, младшие (от 5 до 11 лет) - раскованнее, подростки чуть скованнее, часто пишут стандартно, но все равно их интересно читать.

Первое место мы единогласно присудили гатчинскому школьнику десяти лет. В его маленьком рассказе "Клык" все сошлось: абсурд, гротеск и острая современность и даже знание мировой культуры. Смешно и немного грустно.

Очень сильно, конечно, отпечатывается на ребятах современность. Много мобильников как главных героев - они входят в повествование. Если раньше были ёжики и гномы, то сейчас мобильники - чуть ли не главнее людей. Но все-таки живая мысль есть. Конечно, хочется, чтобы их таланты развивались. Надеюсь, я еще встречу эти фамилии, ребята продолжат свой путь.

Что интересно, среди победителей немало ребят из Гатчины и окрестных поселков, деревень. Гатчину можно назвать столицей юных талантов. Видимо, фестиваль этому способствует - возбуждает таланты.

Тем временем

Сегодня вечером в Гатчине открывается XXVI российский кинофестиваль "Литература и кино", перенесенный из-за пандемии на ноябрь с апреля.